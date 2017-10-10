کشتارهای عید قربان در کشتارگاه شهرداری مورد اعتراض دامپزشکی بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جانباز ظهر سه شنبه در نشست خبری که در سالن جلسات دامپزشکی هرمزگان برگزار شد، با بیان اینکه کنترل های دامپزشکی ایران با اروپا فاصله دارد کشور ما در زمینه کنترل در حد کشور های اروپایی نیست، بیان داشت: خوشبختانه با کنترل های صورت گرفته و سختگیری ها در مبادی ورودی و خروجی استان و زمان وارد شدن صید و کشتارها به بازار شاهد شیوع بیماری خاصی در سطح استان نبوده ایم.

وی با اشاره به فروش های غیربهداشتی و در سطح شهر بندرعباس و حتی استان بیان داشت: دامپزشکی که متولی برخورد و جمع آوری فروشهای غیرقانونی در سطح شهر بندرعباس و استان نیست ما پیگیری می کنیم تا متولیان این موضوع را پیگیری کنند.

جانباز با بیان اینکه اروپایی ها علاقه زیادی به گوشت حلال دارند، افزود: تمامی ذبح ها توسط علمای مورد تایید سازمان دامپزشکی کشور نظارت می شود و حتی اروپایی ها هم خواهان خرید گوشت های حلال هستند.

وی با بیان اینکه کشتارگاه قدیم شهرداری شرایط مطلوبی نداشت، عنوان کرد: کشتارگاه شهرداری بندرعباس اجازه عرضه مواد خام ندارد. در رابطه با کشتار های عید قربان اعتراض های زیادی به شهرداری کردیم.

وی با اظهار اینکه کشتارگاه های هرمزگان در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در زمینه کشتارگاه ها، بسته بندی ها به بخش خصوصی واگذار شده است. سیاست دامپزشکی رفتن به سوی کشتار صنعتی است اما بازم شاهد آن هستیم که شهرستان ها به کشتارگاه سنتی روی می آورند.

به گفته مدیرکل دامپزشکی هرمزگان،حاجی آباد و میناب به تازگی مجهز به سردخانه شده اند. همه شهرستانها باید به سردخانه مجهز شوند.

جانباز با تاکید بر اینکه هر محموله گوشتی و آبزی بدون گواهی دامپزشکی حمل شود، قاچاق است، تصریح کرد: هر چیزی بدون گواهی حمل دامپزشکی باشد قاچاق است. متاسفانه تمامی قاچاق وارد شده به کشور کشف و ضبط نمی شود. قاچاق یکی از معضلات بزرگ کشور است. مردم در برخورد با قاچاق همکاری و مشارکت داشته باشند دامپزشکی به تنهایی نمی تواند با محموله های قاچاق در بازار برخورد کند. زمانی که گوشت تهران گران شد استفاده از کالای قاچاق به صرفه تر بود.

وی با بیان این نکته که وظیفه ذاتی دامپزشکی کنترل و مبارزه با بیماری های آبزیان، دام و طیور است خاطرنشان کرد: بحث هورمون طیور از رده خارج شده است. جوجه های پرورشی گوشتی هستند و با جوجه هایی که در خانه ها وجود دارند متفاوت هستند. پرورش جوجه ها به گونه ای است که جوجه ها دارای جیره غذایی مخصوص هستند بدون هیچ مواد هورمونی و تنها موادی که استفاده می شود مولتی ویتامین ها است. از آنتی بیوتیک ها در مرحله اول استفاده می شود.

جانباز ادامه داد: در بستک داری مرغ سبز هستیم. یکی از کارهایی که انجام دادیم این بود که تمام مرغداری ها دارای مسئول فنی هستند. در بخش کشتار و بسته بندی از بخش خصوصی استفاده کردیم زیرا کا خودمان به تنهایی توان انجام آن را نداریم. مرغ سبز با مرغ اورگانیک تفاوت دارد. تفاوت مرغ، سبز و اورگانیک فقط برای اختلاف قیمت است و از یک ارزش غذایی یکسان برخوردارند.

وی عنوان کرد: در استان ۲۱۷ مرغداری و ۳۳۹ دامداری فعال داریم. ۷۲ فروند کشتی صیادی و ۱۳۸ مرکز پرورش میگو در استان وجود دارد. این ها ظرفیت هایی هستیم که ما بر آن ها نظارت داریم و همه دارای مسئول فنی هستند.

به گفته وی، آنفولانزای فوق حاد کشور را درگیر کرد ولی خوشبختانه استان هرمزگان به دلیل پایش و مراقبت هایی که انجام شد دچار این بیماری نشد.

وی افزود: مراکز حمایت از حیوانات از ما مجوز ندارند و مجوز ان ها از استانداری گرفته شده است.