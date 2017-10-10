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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۳

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی:

نفوذ دشمن از پشت دیوار خانه ها/اعتقادات دینی مورد هدف دشمن است

نفوذ دشمن از پشت دیوار خانه ها/اعتقادات دینی مورد هدف دشمن است

بیرجند- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه دشمن اعتقادات دینی و مذهبی را هدف قرار داده است، گفت: دشمن حتی از دیوار خانه ها نیز نفوذ پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید شجاع پیش از ظهر  سه شنبه در همایش پلیس، اصناف - امنیت و آرامش خراسان جنوبی بیان کرد: اصناف در حوزه ایجاد اشتغال و تامین امنیت نقش بسزایی دارد.

وی نقش اصناف در کاهش آسیب های اجتماعی را بسیار موثر دانست و گفت: در حال حاضر ۳۰ هزار واحد صنفی در خراسان جنوبی وجود داشته که نقش موثری در فرهنگ جامعه دارند.

سردار شجاع با بیان اینکه روز به روز تهدیدها و محدودیت های دشمن در حال تغییر است، گفت: مروز دشمن، خانواده، زن و اعتقادات دینی و مذهبی ما را هدف گرفته است و دشمن حتی از دیوار خانه ها نیز نفوذ پیدا کرده و سبب بروز آسیب های اجتماعی شده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه عمده کار تأمین امنیت بر عهده اصناف و بازاریان است، افزود: اگر بازار توسعه یابد در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی نیز موثر است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در خراسان جنوبی کمترین سرانه جرم  کشور را داریم و این امر  به دلیل تولید امنیت و نگهداری آن توسط مردم است.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به ماه محرم و عزاداری سیدالشهدا گفت: امروز پیام عاشورای حسینی درست به جوانان آموزش داده نشده است بنابراین در انتقال پیام عاشورا به نسل جوان باید بیشتر تلاش شود.

کد مطلب 4110072

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