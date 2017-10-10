کنگره اربعین نمایش اقتدار جهان تشیع در مقابل استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدنقی لطفی روز سه شنبه در جلسه اعضای شورای فرهنگ عمومی استان اظهار داشت: توطئه شوم شکل گیری گروه های تکفیری و تروریستی در سال های اخیر از سوی دنیای استکبار و کشورهای وابسته عربی به سرکردگی عربستان سعودی دنبال شده است.

وی افزود: این گروه های منحوس و ضد بشری تلاش کردند چهره ای خشن از دین اسلام در ذهم جهانیان ایجاد کنند تا چهره رحمانی دین مبین اسلام که مورد تاکید پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) است را از بین ببرند.

امام جمعه ایلام تاکید کرد: ولی با درایت رهبر معظم انقلاب با برپایی راهپیمایی بزرگ اربعین در سال های اخیر این توطئه نیز خنثی شد و این گروه های تکفیری نفس های آخر خود را می کشند.

لطفی با اشاره به اینکه ملت ایران به ویژه مردم ولایتمدار استان در خلق حماسه اربعین حسینی نقش عظیمی دارند، تاکید کرد: طی چند سال گذشته مردم ایلام و مسئولان استان با تمام توان پای ‌کار بوده و زائران اربعین حسینی نیز در تردد از ایلام در مسیرهای رفت و برگشت راضی بوده‌اند و امروز نام ایلام جهانی شده است.

وی با انتقاد از رسانه ملی در عدم بیان نقش مردم ایلام مرز مهران در سال گذشته ابراز امیدواری کرد امسال بتوانیم جایگاه مردم شهید پرور و لایت مدار ایلام را در این عرصه به خوبی تبیین کنیم.