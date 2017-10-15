خنثی سازی حمله انتحاری به طرطوس سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع سوری از حملات گروههای مسلح به منطقه باب شرقی در دمشق در راستای نقض جدید توافق منطقه کاهش تنش در غوطه شرقی خبر دادند.

این منابع بیان کردند: در این حملات خمپاره ای به منطقه باب شرقی در غوطه شرقی دو نفر کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدند. گروههای مسلح مناطق العباسیین و الشاغور را نیز هدف قرار دادند که خساراتی به دنبال داشت.

در همین حال منابع سوری از کشته شدن ۴ نفر و زخمی شدن ۵ نفر دیگر در حملات خمپاره ای گروههای مسلح به مناطق قدیمی دمشق و جاده الطباله-جرمانا خبر دادند.

از سوی منابع سوری اعلام کردند: نیروهای امنیتی سوریه انفجار انتحاری را در بانیاس در استان طرطوس خنثی کرده اند.

بر اساس این گزارش عاملی انتحاری قبل از انفجار کمربند انفجاری خود از سوی نیروهای امنیتی سوریه هدف قرار گرفته است.

یک منبع وابسته به پلیس استان طرطوس به سانا گفت: حمله انتحاری با کمربند انفجاری به محله های مسکونی در شهر بانیاس در استان طرطوس خنثی شد. تدابیر لازم از طریق تشدید تدابیر امنیتی و بازرسی در ورودهای بانیاس به عمل آمد که در نهایت به عامل انتحاری که کمربند انفجاری در منطقه الباصیه در اطراف شهر بر تن داشت شناسایی و در منطقه خالی از سکنه محاصره شد و مجبور شد که خودش را منفجر کند که در نهایت به کشته شدن وی بدون اینکه تلفاتی میان نیروهای امنیتی سوریه داشته باشد، منجر شد.