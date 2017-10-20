اجرای طرح رجیستری موبایل آغاز شد/ نحوه سنجش اصالت گوشی

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وعده اعلام شده از سوی وزیر ارتباطات برای عملیاتی شدن طرح شناسه دار کردن گوشی های تلفن همراه در کشور(رجیستری) از انتهای مهرماه اظهار داشت: فاز نخست این طرح از امروز ٢٨ مهرماه آغاز می شود و در این مرحله پایش کل شبکه اپراتورهای موبایل با هدف ثبت و مانیتورینگ آخرین شناسه های ترکیبی گوشی و سیم کارت که در شبکه ثبت می شود، انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه هر نوع گوشی موبایل که تا ٢٨ مهرماه در شبکه اپراتورهای کشور فعال بوده، مجاز تلقی می شود، ادامه داد: در این مرحله و از ٢٨ مهرماه قصد بر مانیتورینگ شبکه برای شناسایی شناسه ترکیبی سیم کارت و گوشی هایی است که در شبکه فعال شده اند.

سخنگوی طرح رجیستری گوشی موبایل با بیان اینکه پس از این مرحله، در مرحله دوم که از دوم آبان ماه آغاز می شود بررسی و تشخیص اصالت چند مدل گوشی در دستور کار قرار می گیرد، اضافه کرد: در این مرحله، رجیستری گوشی موبایل تاثیری در نحوه دریافت سرویس مشترکان ندارد و به هیچ عنوان مزاحمتی برای مردم ایجاد نشده و در ارتباطات آنها خللی وارد نمی شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق گفت: ظرف ٥ روز آینده آخرین ورودی های گوشی و سیم کارت به شبکه را تست خواهیم کرد و شناسه های ترکیبی مدنظر را به عنوان شناسه مورد تایید طرح، ثبت می کنیم اما پس از تاریخ دوم آبان ماه، گوشی هایی که از مدل اعلام شده باشند در صورت ورود غیرقانونی به کشور، در شبکه مخابراتی فعال نخواهند شد.

توصیه به مردم برای فعال کردن گوشی صفر و کارنکرده ظرف چند روز آینده

دهقانی نیا به مردم توصیه کرد که اگر گوشی صفر و کارنکرده در اختیار دارند ظرف چند روز آینده آن را، با گذاشتن سیم کارت داخل آن، فعال کنند.

وی توضیح داد: در اینصورت تا آخرین بازه زمانی پایش و آمارگیری شبکه های اپراتورها، گوشی مورد نظر در شبکه مورد تایید قرار می گیرد اما پس از اعلام مدلهای موردنظر، دریافت خدمات از شبکه اپراتورها نیازمند سنجش اصالت کالا خواهد بود.

سخنگوی طرح رجیستری موبایل با بیان اینکه در این طرح از دیتابیس گمرک برای تشخیص اصالت کالا استفاده می شود تاکید کرد: از دی ماه سال ٩٤ و با فعال شدن دیتابیس گمرک، واردکنندگان گوشی موبایل موظف به واردکردن شناسه گوشی (IMEI) بودند.

وی در مورد نحوه سنجش اصالت گوشی و قاچاقی نبودن آن گفت: مردم می توانند برای دریافت شناسه IMEI از طریق وارد کردن کد دستوری *#۰۶# اقدام کنند. پس از دریافت IMEI ، آن را با برچسب روی جعبه گوشی و کد باتری مطابقت دهند و در صورتی که این ٣ کد، یکسان بود آن را از شبکه اپراتورها استعلام کرده و صلاحیت آن را از این جهت که گوشی قاچاق است و یا خیر، از طریق سیم کارت دریافت می کند.