اولین برندهای مشمول رجیستری موبایل مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل در راستای حذف قاچاق از بازار تلفن همراه و ساماندهی به این بازار که بیش از ۹۰ درصد آن در اختیار قاچاقچیان است، از روز جمعه ۲۸ مهرماه وارد فاز اجرایی شد.

در مرحله نخست اجرای این طرح، پایش و مانیتورینگ وضعیت شبکه اپراتورهای موبایل با هدف ثبت و شناسایی آخرین شناسه های ترکیبی گوشی و سیم کارت که در شبکه مخابراتی کشور وارد شده است، در دستور کار قرار گرفت.

مطابق با اعلام وزیر ارتباطات ارزش بازار گوشی موبایل ایران، بالغ بر ۶ میلیارد دلار برآورد می شود که به دلیل عدم نظارت بر این بازار، در خوشبینانه ترین حالت ممکن بین ۵ تا ۲۰ درصد این بازار از مبادی رسمی تامین شده و مابقی آن قاچاق است.

براین اساس برای رعایت الزامات قانونی در ساماندهی بازار موبایل و نیز احقاق حق مشترکان تلفن همراه، طرح رجیستری پس از ماهها بررسی، به نتیجه عملیاتی رسید تا گوشی هایی که از این پس وارد کشور می شوند، به صورت قانونی در شبکه گمرکی ثبت شده و پس از آن بتوانند در شبکه مخابراتی کشور، فعال شوند.

در این زمینه کمیته هماهنگی با حضور وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و گمرک تشکیل شد که طبق تصمیم این کمیته، مقرر شد که روز دوم آبان ماه و پس از گذشت ۴ روز از پایش اولیه شبکه، دو برند گوشی موبایل که بدون نمایندگی و خدمات پس از فروش در بازار حضور دارند و خدماتی به خریداران ارائه نمی دهند برای شروع، مشمول طرح رجیستری قرار گیرند.

حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی طرح رجیستری موبایل در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اولین برندهای مشمول رجیستری موبایل در کمیته راهبری تعیین تکلیف شدند، اظهار داشت: مطابق با هماهنگی انجام شده، احتمالا امروز این مدلها اعلام عمومی خواهد شد.

وی تاکید کرد: کمیته راهبری پس از تصویب این مدل، از طریق وزیر ارتباطات و یا سایر مسئولان کمیته، نام این گوشی ها را اعلام عمومی کرده و نحوه اجرای این طرح روی این گوشی ها را برای مردم تشریح خواهد کرد.

پیش از این گفته شده بود که پس از این مرحله و با اعلام مدلهای نخست مشمول طرح رجیستری، خریداران این گوشی ها باید از صحت اصالت گوشی مطمئن شوند؛ چرا که در غیراینصورت گوشی خریداری شده در شبکه اپراتوری کشور فعال نخواهد شد.

به این معنی که واردکنندگان مدلهای اعلام شده موظف به واردکردن شناسه گوشی (IMEI) و ثبت آن در سامانه گمرک خواهند بود و کاربران نیز نسبت به سنجش اصالت گوشی و احراز قاچاقی نبودن آن اقدام کنند.

خریداران این گوشی ها باید برای دریافت شناسه IMEI از طریق وارد کردن کد دستوری *#۰۶# اقدام کنند. پس از دریافت IMEI ، آن را با برچسب روی جعبه گوشی و کد باتری مطابقت دهند و در صورتی که این ٣ کد، یکسان بود، آن را از شبکه اپراتورها استعلام کرده و صلاحیت آن را از این جهت که گوشی قاچاق است و یا خیر، از طریق سیم کارت دریافت می کنند.

قرار است پس از اعلام این دو برند گوشی و دریافت واکنشهای بازار در رابطه با موفقیت این طرح، به تدریج سایر برندها و مدلهای گوشی نیز به این طرح افزوده شده و در نهایت ظرف ۴ ماه آینده، رجیستری گوشی موبایل در کشور تکمیل شود.