سرهنگ حسین مصطفایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زوج خدابنده ای بر اثر استنشاق دود بخاری جان خود را از دست دادند.

وی اظهار کرد: شامگاه سه شنبه زوج خدابنده ای در منزل مسکونی خود در یکی از روستاهای شهرستان خدابنده به نام روستای بیگوم آقا مرد ۷۵ ساله و زن ۵۵ ساله بر اثر استنشاق دود بخاری در دم جان خود را از دست دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده گفت: افراد غیر مسئول بالای سر شخص مسموم شده جمع نشوند که این امر باعث کاهش اکسیژن رسانی خواهد بود و اگر دستگاه اکسیژن ساز در دسترس هست با غلظت بالا داده شود مواد خوراکی به هیچ وجه به فرد مسموم داده نشود که این امر احتمال مسدود کردن راه هوایی را در پی دارد.

مصطفایی تاکید کرد: اقدامات اولیه اورژانسی حفظ خونسردی و خارج کردن افراد از داخل محیط به بیرون و باز کردن در و پنجره ها جهت جلوگیری از مسمومیت کسی که برای نجات رفته بازکردن یقه پیراهن و کمربند و لباس های تنگ و گرم کردن شخص با پتو از مهم ترین اقدامات برای نجات مصدومین بر اثر گاز گرفتگی است.