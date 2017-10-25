به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره نظر نهایی فراکسیون نمایندگان ولایی نسبت به وزرای پیشنهادی علوم و نیرو اظهار داشت: روز یکشنبه هفته آینده از ساعت ۷ تا ۸ صبح جلسه فراکسیون را خواهیم داشت و در آنجا همکاران ما اظهارنظر می‌کنند و تصمیم‌گیری می‌کنیم.

وی درباره نشست امروز صبح هیات رئیسه فراکسیون نمایندگان ولایی نیز گفت: معمولا هیات رئیسه فراکسیون با وزرایی که معرفی می‌شوند به صورت جداگانه جلسه می‌گذارد و در رابطه با برنامه‌های آنها و مطابقت آن با قوانین به ویژه برنامه ششم توسعه و مسائل مختلف بحث می‌شود؛ برخی مسائل را در جمع مطرح می‌کنیم و برخی مسائل را نیز هیات رئیسه از آنها می‌پرسد.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پاسخ به این سوال که تا الان نظر فراکسیون نسبت به وزرای پیشنهادی علوم و نیرو چه بوده است، تصریح کرد: من نمی‌توانم الان از طرف فراکسیون حرف بزنم چون این باید در روز یکشنبه جمع‌بندی شود؛ اما من نظر شخصی‌ام را درباره هر دو وزیر گفته‌ام که به نظر می‌رسد زمینه سختی برای آنها در مجلس نیست و با توجه به شرایط دولت و وضعیت آن، ممکن است نظر مجلس هم مساعد باشد.

حاجی بابایی خاطرنشان کرد: دفعه قبل هم آقای روحانی آمد و گفت که بینی و بین‌الله ما اگر از اینها بهتر داشتیم، معرفی می‌کردیم؛ اعتقاد من بر این است که امروز فشار سختی بر روی دولت است و موضوع بیکاری، رونق اقتصادی و فشارهای دولت آمریکا و برخی مجامع بین‌المللی وجود دارد و لازمه‌اش این است که زمینه‌ای را فراهم کنیم که دولت در داخل کشور با فشار مواجه نباشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح‌طلب بودن منصور غلامی وزیر پیشنهادی علوم و علت هجمه برخی اصلاح‌طلبان به وی اظهار داشت: آقای غلامی ۱۲ سال رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان بوده که هشت سال آن مربوط به دوره اصلاحات و چهار سال هم مربوط به این دولت بوده است، بنابراین ایشان اصلاح‌طلب است.

حاجی بابایی در پاسخ به سوالی که آیا نظرات اساتید و جامعه دانشگاهی بر نظر فراکسیون تاثیرگذار خواهد بود یا خیر، گفت: مجلس همه حرف‌ها را می‌شنود.