یک میلیون و ۳۰۰ هزار معلول در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نحوی نژاد ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: بخشی از وظایف توانبخشی بر عهده سازمان بهزیستی است و ۱۱۰ هزار مددجو در مراکز کشور فعالیت می کنند و بین هزینه‌ها و مستمری‌های پرداختی بهزیستی فاصله وجود دارد ولی ۸۰ درصد این هزینه‌ها پرداخت می شود تا فشاری روی خانواده‌ها و مراکز وارد نشود.

وی از وجود یک میلیون و ۳۰۰ هزار معلول در کشور خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد ۳۵ درصد خانم‌ها و ۶۵ درصد آقایان هستند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: قانون‌های مختلف در زمینه معلولان دستگاه‌های مختلف را مکلف به ارائه خدمات تخصصی به معلولان کرده و بهزیستی موظف به ارائه خدمات به معلولان است و این سخن درستی نیست.

نحوی نژاد افزود: قانون حمایت معلولان می‌تواند نقش موثری در بهبود زندگی معلولان دارد و یکی از مواد این قانون پرداخت مستمری به افراد دارای معلولیت شدید در حدود یک میلیون تومان است که با شاغل شدن فرد این مستمری لغو می شود و تسهیل دریافت تسهیلات بانکی برای بهبود زندگی و دریافت تسهیلات برای کارآفرینی از دیگر مزایای این قانون است.

وی ادامه داد: حدود ۵۵۰ هزار نفر از معلولان واجدالشرایط افزایش مستمری خواهند بود و خود دولت موظف است از طریق دفتر برنامه و بودجه این مستمری را تعیین کند.

معاون توانبخشی بهزیستی کشور به طرح‌های حمایتی برای معلولان اشاره کرد و افزود: تخفیفات بیمه‌ای، پرداخت‌ ضعف کارآمدی از جمله این طرح‌های حمایتی است.

نحوی نژاد از وجود ۱۰۵ هزار بیمار روانی مزمن خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۱ هزار نفر بستری و ۹ هزار نفر از خدمات مراقبتی و روزانه بهره‌مند می‌شوندو متاسفانه بیماران روانی مزمن رشد دارند و از مهم‌ترین مشکلات ما ایجاد مراکز جدید و تامین منابع مالی بیشتر است.

وی ورود خیرین را به این نهاد بسیار خوب اعلام کرد و گفت: باید فعالیت خیرین تخصصی باشد.

معاون توانبخشی بهزیستی کشور به مناسب سازی اماکن عمومی اشاره کرد و افزود: مناسب سازی اماکن عمومی زیر ۳۰ درصد است و این موضوع در اماکن خصوصی بسیار کم است.

نحوی نژاد افزود: ۱۱۰ هزار معلول در بیش از دو هزار مراکز توانبخشی وابسته به بهزیستی تحت آموزش‌های روزانه قرار دارند و یا بستری‌ هستند.