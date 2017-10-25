به گزارش خبرنگار مهر، اکبر منصوری نسب عصر چهارشنبه در جلسه شورای دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر اظهار داشت: رسالت اصلی دانشگاه فنی و حرفه‌ای مهارت و فن آموزی است.

وی اضافه کرد: خوشبختانه با تلاش هایی که در دانشگاه فنی وحرفه ای استان بوشهر شکل گرفته است و این دانشگاه باید در بین دانشگاه های استان بدرخشد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ا ی در بخش دیگری از سخنان خود از استفاده سرباز تکنسین در دانشگاه فنی و حرفه ای خبر داد و بیان داشت: طرح سرباز تکنسین در حال طی شدن مراحل خود است که بزودی شاهد تحول عظیمی در دانشگاه فنی و حرفه ای خواهیم بود.

منصوری نسب همچنین از حمایت از طرح های پژوهشی در دانشگاه خبر داد و بیان داشت: بزودی طرح هایی را در دانشگاه فنی و حرفه ای مرکز تعریف خواهیم کرد که به موجب آن چاپ کتاب اساتید، فرصت ها ی مطالعاتی اساتید و همایش ها مختلف توسعه یابد.