خدمت شهرداری مشهد به شهروندان باید بی منت و با احترام باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حیدری صبح دوشنبه در ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، با تاکید بر لزوم رفتار صحیح از سوی مدیریت شهری با شهروندان اظهار کرد: خدمت به مردن بی منت و در چهارچوب پاسخگویی و احترام باید صورت گیرد اما در هفته های اخیر از برخی مناطق گزارش هایی مبنی بر رفتار ناشایست مدیران و کارکنان با مردم گزارش شده که با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی افزود: از مهمترین حقوق مردم، رسیدگی به تقاضاهای آن ها در کوتاه ترین زمان است و کارگزاران شهری باید شئونات لازم را در مواجه با شهروندان رعایت کنند و شهرداری نباید در انجام وظایفش از چارچوب و مبانی اخلاقی خارج شود.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: شهرداری باید برای جلوگیری از تکرار رفتارهای ناشایست با شهروندان نظام کارآمد ارجاع و پاسخگویی به مردم را طراحی و به تمامی مناطق ابلاغ کند و سامانه نظارتی شهرداری و شورای شهر نیز در این خصوص باید اقدامات نظارتی را تشدید کنند.

وی با اشاره به روز ملی پدافند غیر عامل گفت: پدافند غیرعامل امری بسیار مهم و پیشگیرانه در زمان اتفاقات ناگوار است و در این بین مهمترین موضوع آگاهی مردم و توجه به زیرساخت ها و امکانات موجود است.

در ادامه ششمین جلسه علنی شورای شهر مشهد بررسی چند دستور کار آغاز شد که اعضای شورا ، ضمن موافقت با کلیات سند راهبردی باززنده سازی توس، شهرداری مشهد را مکلف کردند حداکثر ظرف مدت دو ماه با هماهنگی مراجع ذیربط(همچون استانداری، اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری، و صنایع دستی) نسبت به ارائه اقدامات عملیاتی بر عهده شهرداری و ارتباط آن با برنامه های راهبردی-عملیاتی و سالانه شهرداری در قالب برش منطقه ای اقدام و نتیجه را به شورای اسلامی شهر جهت تصویب ارائه کند.

در دیگر مصوبه جلسه امروز شهرداری مشهد مکلف شد حقوقات بهره برداری موقت خود را از موسسات و آموزشگاه های فرهنگی و هنری و زبان را در ازای خدمات آموزشی این آموزشگاه ها به شهروندان تهاتر کند.شهرداری مشهد مکلف است در این خصوص تفاهم نامه ای با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی یا انجمن صنفی آموزشگاه های زبان منعقد نماید. همچنین نسبت به تدوین برنامه اجرایی آموزش های شهروندی مرتبط با آموزش های این مصوبه در مناطق کم برخوردار و حاشیه شهر اقدام و گزارش عملکرد آن را هر ۶ ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارائه کند.

در ادامه جلسه همچنین با رای اعضای شورا، شهرداری مشهد موظف شد لایحه نحوه صدور تمامی مراحل مجوزات پروانه یا پایانکار برای پروژه های ساختمانی بزرگ مقیاس و همچنین پروژه های سرمایه گذاری حوزه معاونت اقتصادی را با رویکرد ایجاد فرآیند و واحدی مستقل از سایر گروه های ساختمانی در حوزه ستاد شهرداری به منظور تسریع و کاهش زمان صدور مجوزات فوق تهیه و طی مدت یک ماه به شورای اسلامی شهر ارسال کند.

همچنین در مصوبه دیگری به شهرداری مشهد اجازه داده می شود نسبت به سرویس دهی حمل و نقل رایگان برای انتقال تماشاگران مسابقات لیگ برتری این شهر به ورزشگاه های مشهد در قالب برنامه های فرهنگی و اجتماعی و ورزشی اقدام کند.