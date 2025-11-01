به گزارش خبرگزاری مهر، حسن موحدیان در آغاز صد و شصت‌وسومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد، با گرامیداشت سیزدهم آبان‌ماه اظهار کرد: این روز یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر نظام سلطه و نمادی از استقلال‌طلبی و مقاومت است. امروز این حرکت، محدود به مرزهای ایران نیست و به یک جنبش جهانی در میان آزادی‌خواهان تبدیل شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کینه خود را از ملت ایران بارها نشان داده است، افزود: سیاست‌های خصمانه و بدعهدی‌های مکرر آمریکا، بارها ثابت کرده که قابل‌اعتماد نیست. در جنگ دوازده‌روزه اخیر نیز سلاح‌های اهدایی این کشور به رژیم صهیونیستی باعث شهادت صدها نفر شد. امروز راه درست، ایستادگی و اعتماد به نسل جوان است.

وی با تبریک روز نوجوان گفت: این روز فرصتی برای تجلیل از نوجوانانی است که نقش مؤثری در صحنه‌های حساس کشور دارند. یاد و نام شهید «حسین فهمیده» همیشه زنده است؛ نوجوانی که با ایثار خود مفهوم مسئولیت و غیرت را معنا کرد. کشور ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند خلاقیت، پویایی و رشد علمی دانش‌آموزان است.

موحدیان با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل و تقدیر از فعالیت گروه‌های مردمی «دوام ثامن» برای افزایش تاب‌آوری شهر، اظهار کرد: پدافند غیرعامل از اهمیت زیادی برخوردار است و به‌ویژه در شهری مانند مشهد، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در بودجه سال آینده نیز این موضوع باید جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه با اشاره به یازدهم آبان‌ماه، روز فرهنگ عمومی، افزود: این روز فرصتی برای بازنگری در هویت فرهنگی جامعه ایرانی است. شوراها نقش کلیدی در گسترش فرهنگ عمومی دارند و در سال‌های اخیر، شورای شهر مشهد اقدامات مؤثری در حوزه‌های فرهنگی، حفظ میراث محلی و تقویت روحیه همدلی اجتماعی انجام داده است.

وی از افتتاح ایستگاه میدان بسیج در خط سه قطارشهری تا دهه فجر امسال، خبر داد و گفت: این ایستگاه که خط یک را به خط سه متصل می‌کند، از پروژه‌های مهم شهری است. همچنین اجرای فاز دوم خط سه از میدان شهدا تا میدان فردوسی با تصویب شورا به‌زودی آغاز خواهد شد.

موحدیان با اشاره به پیگیری وضعیت ۴۷ کلان‌پروژه شهری اظهار کرد: قرار بود تا پایان دوره ششم مدیریت شهری، این پروژه‌ها که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تکمیل شوند و به بهره‌برداری برسند. در برخی پروژه‌ها، نگرانی‌هایی وجود دارد که باید در دستورکار جدی شهرداری قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به افتتاح بوستان «شهربانو بسیج» با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه مشهد، گفت: نگاه حمایتی و پدرانه ایشان برای ما دلگرم‌کننده است و انگیزه ما را برای خدمت به مردم دوچندان می‌کند.