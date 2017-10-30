دستور وزیر ورزش برای بررسی اسپانسرفوتبال/چرا به تعهداتش عمل نکرده

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ درحالی تبلیغات محیطی فوتبال را در ابتدای لیگ هفدهم به یک شرکت واگذار کرده اند که برای این انتخاب هیچ مزایده ای برگزار نشد و هنوز به طور رسمی اعلام نشده که اصلا قراردادی در این زمینه منعقد شده یا خیر؟

با این حال منابع غیر رسمی اعلام کردند رقم قرارداد سالانه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با این شرکت حدود ۶۷ میلیارد تومان است که طبیعتا باید تاکنون که ۱۰ هفته از رقابت های لیگ برتر گذشته یک سوم این مبلغ پرداخت می شد اما خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که مبلغ پرداختی این اسپانسر به فوتبال تاکنون حدود ۵ میلیارد تومان بوده که بخش عمده این مبلغ هم برای دستمزد کی روش و پاداش بازیکنانش پرداخت شده است.

اوضاع بحرانی مالی باشگاه ها خصوصا چهار نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا علاوه بر مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان را هم حساس کرده و وی دستور پیگیری این موضوع را داده است.

وزیر ورزش و جوانان که بارها تاکید کرده نگاه ویژه ای به فوتبال خواهد داشت این بار به اسپانسر فوتبال ورود کرده و به معاون خود دستور داده این پرونده را به طور ویژه بررسی کند و گزارش دهد که چرا اسپانسر این رشته به تعهداتش عمل نکرده اما همچنان به کارش ادامه می دهد.

این اتفاق در حالی رخ داده است که گفته می شود یکی از معاونان وزیر ورزش حامی مسئول اسپانسر فعلی فوتبال است و این احتمال وجود دارد که بررسی این پرونده مشمول زمان شود اما وضعیت بحرانی که برای باشگاه ها بوجود آمده بعید است فرصت همراهی با این شرکت را بدهد و باید وضعیت هر چه سریعتر مشخص شود.