پرداخت ۶۰۰ هزار فقره وام ازدواج تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت ۵۲۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج از ابتدای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج در دو ماه و نیم گذشته خبر داد و گفت: تا پایان امسال ماهانه ۱۰۰ هزار فقره از این تسهیلات پرداخت می‌شود.

وی در مراسم ارائه عملکرد طرح ضربتی اعطای وام قرض الحسنه ازدواج که از ابتدای مرداد امسال آغاز شد گفت: با توجه به مشکلات پرداخت وام ازدواج و انتظار بسیاری از متقاضیان در صف انتظار این تسهیلات عملیات آسیب شناسی پرداخت وام ازدواج در دستور کار قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم در استانهای محروم جذب منابع قرض الحسنه در حداقل قرار دارد و در این استانها صف انتظار دریافت تسهیلات ازدواج بین ۱۲ تا ۱۴ ماه بود.

وی ادامه داد: چالش بعد در خصوص افرادی بود که از سالهای گذشته برای دریافت تسهیلات ازدواج اقدام کرده بودند اما همچنان در صف انتظار بودند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به اینکه در زمان اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات ازدواج از ابتدای مرداد حدود ۵ هزار نفر در صف انتظار قرار داشتند که حدود ۳۵۰ هزار از این افراد در سال ۹۵ ثبت نام کرده بودند، تصریح کرد: با بررسی های صورت گرفته مشخص شد ۰.۹ افرادی که در سامانه دریافت وام ازدواج ثبت نام می کنند متقاضی دریافت تسهیلات از ۱۱ بانک عامل هستند. بنابراین همین بانکها را در طرح ضربتی اعطای وام ازدواج به عنوان بانک عاملی انتخاب کردیم.

میرمحمدصادقی افزود: پس از بررسی های صورت گرفته و جلسات مختلف در نهایت مقرر شد از اول مرداد طرح ضربتی اعطای تسهیلات ازدواج با مشارکت ۱۱ بانک آغاز شود که اولویت نخست پرداخت این تسهیلات، استانهای محروم و اولویت دوم نیز افرادی بودند که از سالهای گذشته در صف انتظار بودند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه حاصل کارنامه اجرای این طرح موفق بود، گفت: طی ۲.۵ ماه اجرای طرح مذکور ۵۲۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شد؛ کاری که در سالهای گذشته در مدت ۶ تا ۸ ماه به طول می انجامید؛ بسیاری از استانهای محروم که در صف دریافت این تسهیلات بودند موفق به دریافت این وام شدند و امروز به مرحله ای رسیدیم که تقریبا در این مناطق پس از ثبت نام متقاضی، و تعیین شعبه در صورت تکمیل مدارک در مدت بسیار کوتاه تسهیلات لازم پرداخته شود.

وی با تاکید بر اینکه امروز صف انتظار دریافت کنندگان تسهیلات ازدواج از ۵۲۰ هزار نفر در ابتدای اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات ازدواج به حدود ۱۳۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده است، افزود: تا پایان امسال ماهانه ۱۰۰ هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج از طریق بانکهای عامل پرداخت خواهد شد به طوری که در نیمه دوم سال ۶۰۰ هزار متقاضی، این تسهیلات را دریافت خواهند کرد.

این مقام مسئول بانک مرکزی افزود: یکی دیگر از مشکلات ما دریافت گزارشاتی مبنی بر سختگیری برخی بانکها در خصوص ضامنان بود که در این زمینه نیز طی دستورالعمل هایی به بانکها تسهیل در دریافت ضامن برای این تسهیلات را ابلاغ کردیم.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: پیش بینی ما در ابتدای اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات ازدواج این بود که در طول اجرای طرح، بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار نفر در سامانه ثبت نام کنند اما امروز ۱۷۳ هزار و ۲۷۷ نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند یعنی حدود ۵۰ هزار متقاضی بیش از پیش بینی ما به عنوان متقاضی در این طرح ثبت نام کرده اند.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه قبل از اجرای طرح، روزانه حدود ۶۰۰ نفر در استانهای محروم برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ثبت نام می کردند، گفت: بعد از اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج، این میزان به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در روز افزایش پیدا کرد و امروز در بسیاری از استانهای محروم تقریبا به روز شده ایم به نحوی که از زمان ثبت نام تا دریافت وام مشروط بر تکمیل مدارک متقاضی در مدت کوتاهی این تسهیلات پرداخت خواهد شد.

وی از پرداخت ۱۱۶ هزار و ۴۰۶ فقره تسهیلات ازدواج طی مدت اجرای طرح مذکور در استانهای محروم خبر و ادامه داد: در حال حاضر به هیچ عنوان متقاضی که قبل از ۴ ماه نخست امسال در سامانه ثبت نام کرده باشد در صف انتظار تسهیلات قرار ندارد هرچند ممکن است افرادی از سالهای ۹۴ و ۹۵ همچنان متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج باشند اما این متقاضیان مربوط به یک سری بانکهای خصوصی هستند که به دلیل کمبود منابع نتوانستند به متقاضیان خود پاسخ دهند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر تنها افرادی متقاضی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هستند که در سه ماهه دوم ۹۶ ثبت نام کرده اند.