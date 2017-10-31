مهدی استیری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه آتش‌سوزی صبح سه‌شنبه در منطقه پمولچال شیرین‌آباد استان گلستان باعث شده تا چندین هکتار از اراضی جنگل ابر طعمه حریق شود اما مأموران امدادی برای اطفای این آتش‌سوزی به منطقه اعزام‌شده‌اند، افزود: طبق گزارش منابع محلی وزش باد برشدت شعله‌ها افزوده و ممکن است این آتش‌سوزی به منطقه مجاور شیرین‌آباد نیز نفوذ کند.

وی بابیان اینکه منطقه‌ای که دچار حریق شده موسوم به سر گل پمولچال در مرز حوزه استان سمنان و گلستان واقع‌شده است، گفت: توسعه آتش به سمت منطقه سرمه که جزء حوزه شاهرود است در حال پیشروی است.

بخشدار بسطام با اشاره به تشکیل ستاد مدیریت بحران در فرمانداری ویژه شاهرود از حضور محمدرضا هاشمی معاون استاندار سمنان و فرماندار شاهرود در منطقه خبر داد و تصریح کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان و عده‌ای از مردم با محوریت دهیاری برای اطفاء حریق به منطقه اعزام‌شده‌اند.

استیری بابیان اینکه این حریق در محدوده جغرافیایی استان گلستان منطقه علی‌آباد کتول رخ‌داده ولی مدیریت اطفای این حریق بر عهده یگان حفاظت از منابع طبیعی استان سمنان قرار دارد، افزود: این جنگل به دلیل جاذبه‌های بکر خود یکی از محل‌های تفریح گردشگران داخلی و خارجی محسوب می‌شود لذا چند شب گذشته نیز براثر بی‌احتیاطی گردشگران، حدود یک هزار مترمربع از جنگل ابر شاهرود دچار حریق شده بود که با تلاش مردم و مأموران یگان حفاظت از منابع طبیعی اطفا شد.

وی با اعلام اینکه تیم‌های اطفای حریق هم‌اکنون در مناطق شیرین‌آباد جنگل ابر شاهرود و دشت شاد و تلوبین میامی مستقرشده‌اند، تصریح کرد: وجود برگ‌های خشک در کف جنگل خطر شعله‌ور شدن آتش را بیشتر کرده است.

جنگل ابر با ۳۵ هزار هکتار وسعت در شمال شهرستان شاهرود واقع‌شده است.