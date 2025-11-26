آتش ۱۰هکتار از جنگل ابر را فرا گرفته است؛ حضور ۳ گروه اطفا در منطقه

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ساعت ۱۲ چهارشنبه وقوع آتش سوزی در بخشی از مناطق جنگل ابر شاهرود به اطلاع یگان امداد منابع طبیعی استان سمنان رسید، بیان کرد: کانون این آتش‌سوزی منطقه‌ای در حدود شیرین آباد در جنگل هیرکانی ابر اعلام شده است.

وی با بیان اینکه از لحاظ جغرافیایی این منطقه در استان گلستان قرار دارد اما به لحاظ تقسیمات منابع طبیعی اداره آن با شهرستان شاهرود است، افزود: بلافاصله نیروهای واکنش سریع منابع طبیعی برای اطفای حریق به منطقه اعزام شدند.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه محدوده وقوع آتش سوزی از جایی که خودروها و موتورسیکلت‌ها قابلیت تردد دارند بسیار فاصله دارد، گفت: نیروهای امدادی و یگان اطفای حریق می‌بایست سه ساعت در نقاط صعب العبور جنگل ابر پیاده‌روی کنند تا به کانون آتش سوزی برسند.

رهایی با بیان اینکه سه اکیپ اطفای حریق منابع طبیعی از شهرستان شاهرود در محل حضور دارند بیان کرد: طبق گزارش‌های واصله سطح آتش سوزی بالغ بر ۱۰ هکتار است.

وی با بیان اینکه این منطقه دارای لایه برگ‌های فراوانی است که آتش بر روی آنها پهن شده و وسعت می‌گیرد، افزود: خشکسالی و خشکی درختان به این آتش سوزی دامن زده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با اشاره به هماهنگی همه نیروها به خصوص ستاد مدیریت بحران استان سمنان و شهرستان شاهرود، گفت: هم اکنون نیروهای حفاظت محیط زیست و نیروهای مردمی هم در محل حضور دارند.

رهایی با بیان اینکه تاریکی هوا قدری کار را برای اطفای حریق و رسیدن به کانون آتش سوزی دشوار کرده است، گفت: هم اکنون گروه‌های محیط زیستی و آفرود سوارها و همچنین افراد بومی هم در منطقه حضور دارند اما نیاز است که این افراد به کانون آتش سوزی هدایت شوند.

وی ادامه داد: در صورتی که بتوانیم اعزام ۵۰ نفر را به منطقه کانون آتش داشته باشیم خواهیم توانست تا همین امشب آتش را اطفا کنیم وگرنه این موضوع به فردا صبح موکول خواهد شد.