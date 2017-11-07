یک میلیون زائر اربعین بیمه شدند/بازگشت ۵۰۰ هزار زائر به کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مجید آقابابایی در پانزدهین نشست ستاد مرکزی اربعین درخصوص آمار تردد زائران از مرزهای کشورمان افزود: ۴۹ درصد زائران از مرز مهران، ۲۶ درصد از مرز شلمچه، ۱۹ درصد از مرز چذابه و ۶ درصد از مرزهای هوایی تردد کردند.

وی ادامه داد: از ابتدای سفر اربعین تا روز گذشته ۵۰۴ هزار نفر زائر به کشور بازگشته اند و برای دو میلیون و ۳۲۰ هزار نفر نیز روادید صادر کرده‌ایم که مدت اعتبار آن یک ماهه است.

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی با بیان اینکه آمایش سرزمینی امسال بهتر از سال گذشته انجام شد، گفت: تعدادی از زائران در آغازین روزهای صدور روادید بیمه نشده بودند، اما بعد از هماهنگی‌هایی که انجام شد، حدود بیش از یک میلیون نفر از زائران بیمه شدند، البته این آمار نهایی نیست و آمارهای تکمیلی در روزهای آینده ارائه می‌شود.