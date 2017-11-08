ورود آفرودسوارها به مرنجاب ممنوع شد

جواد صدیقیان به خبرنگار مهر گفت: حدود ۷۰۰ خودروی دو دیفرانسیل و آفرود در روزهای اخیر به کویر مرنجاب برای برگزاری همایش آفرودسواران رفته بودند که موجب اعتراض ما شد. آن‌ها به فرمانداری قم نامه‌ای نوشته بودند تا این همایش را برگزار کنند چون مبدا آن‌ها از شهرستان قم بوده است و فرمانداری قم نیز به فرمانداری آران و بیدگل نامه نوشته که همکاری لازم انجام شود. این نامه به ادارات مختلف از جمله محیط زیست و میراث فرهنگی و نیروی انتظامی و... رونوشت شد.

وی ادامه داد: از آنجایی که کویر مرنجاب گنجایش حضور این تعداد خودرو را نداشته است موجب تخریب‌هایی شده‌اند از جمله اینکه برخی از گونه‌های گیاهی را از بین برده‌اند چون از جاده اصلی حرکت نکرده بودند و باعث شدند که اداره‌های منابع طبیعی و محیط زیست گله‌مندی خود را با دادستان شهرستان مطرح کنند. براساس نامه این دو اداره، دادستان و رئیس پلیس امنیت شهرستان دستور دادند تا با هماهنگی ما جلوی این ماشین‌های شاسی بلند آفرودسوار و موتورهای کراس و دو دیفرانسیل گرفته شود اجرای آن نیز به پلیس امنیت عمومی شهرستان داده شده است.

صدیقیان بیان کرد: امیدواریم گردشگر واقعی در کویر داشته باشیم ما رغبتی به حضور کسانی که به قصد تخریب محیط زیست و یا خوشگذرانی وارد کویر می شوند؛ نداریم.

وی افزود: مهلت زمانی برای ممنوعیت اعلام شده برای ورود تورهای بدون مجوز و یا خودروهای آفرود اعلام نشده است. همچنین در اداره میراث فرهنگی شهرستان آران و بیدگل نامه‌ای نوشته‌ایم که در آن آمده بر اساس گزارش مطروحه از طرف اداره‌محیط‌زیست‌ومنابع‌طبیعی‌ شهرستان آران‌وبیدگل، اعتراض مرتع داران، ساربان‌ها، سرنشینان خودروهای سواری تورهاودفاتر خدمات گردشگری در خصوص پیشگیری از ادامه روند خسارات و تخریب‌های وارده به طبیعت زیبای منطقه نمونه گردشگری کویر مرنجاب به دستورکتبی‌دادستان محترم شهرستان آران و بیدگل ورود موتورهای سنگین و خودروهای دو دیفرانسیل و تورهای بدون اخذ مجوز رسمی به مناطق گردشگری کویر شهرستان آران و بیدگل (ابوزیدآباد، سیازگه، یخاب، چاه عروس، مرنجاب) اکیداً ممنوع است.