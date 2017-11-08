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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۳۲

با حضور فرماندهان ارشد ارتش؛

آیین معارفه رییس مرکز مطالعات راهبردی ارتش برگزار شد

آیین معارفه رییس مرکز مطالعات راهبردی ارتش برگزار شد

آیین معارفه امیر پوردستان به عنوان رییس مرکز مطالعات راهبردی ارتش از دقایقی پیش و با حضور فرماندهان ارشد ارتش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین معارفه امیر احمدرضا پوردستان به عنوان رییس مرکز مطالعات راهبردی ارتش ایران از دقایقی پیش و با حضور امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش برگزار شد.

در این مراسم امیر سرتیپ محمدحسین دادرس جانشین فرمانده کل ارتش، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش، امیر سرتیپ خلبان حسن شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش و امیر حبیبیان نیز حضور دارند.  

کد مطلب 4138831
هادی رضایی

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