درخواست ۴ کشور غربی برای ادامه تحقیق درباره تسلیحات شیمیایی سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از اینکه هفته گذشته روسیه قطعنامه مورد حمایت محور غربی- عبری- عربی در شورای امنیت درباره تمدید مأموریت تحقیق پیرامون استفاده از سلاح‌ های شیمیایی در سوریه را وتو کرد؛ امروز وزرای خارجه ۳ کشور اروپائی انگلیس، فرانسه و آلمان به همراه آمریکا خواستار انجام این تحقیقات شدند.

در بیانیه مشترک این ۴ کشور در این خصوص آمده است: از شورای امنیت سازمان ملل می‌ خواهیم تا توانمندی این بازرسی را حفظ کند.

بیانیه مذکور در ادامه مدعی شد: پس از انتشار چنین گزارشی، شورای امنیت و تمام اعضایش، مسئولیت مشترکی برای حفاظت از نظام بین‌ المللی عدم‌ اشاعه و احترام به تعهدات پیشین خود دارند.

لازم به ذکر است، روسیه دوم آبان ماه سال جاری قطعنامه شورای امنیت درباره تمدید مأموریت تحقیق درباره آنچه از سوی محور غربی- عبری- عربی استفاده دولت سوریه از سلاح‌ های شیمیایی در این کشور ادعا می‌شود را وتو کرد.

به گزارش «سی‌اِن‌اِن»، قطعنامه شورای امنیت درباره سازوکار تحقیق مشترک پیرامون کاربرد سلاح شیمیایی در «خان شیخون» واقع در سوریه با مخالفت روسیه و بولیوی و رأی ممتنع کشور چین به تصویب نرسید.

لازم به ذکر است، محور غربی- عبری- عربی به سرکردگی آمریکا خواستار تمدید یکساله مأموریت کارشناسان سازمان ملل و سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی درباره سوریه بود؛ اما روسیه تمدید این مأموریت را به گزارشی منوط می دانست که قرار بود کارشناسان پنجشنبه هفته گذشته درباره حمله با گاز سارین به شهر «خان شیخون» واقع در سوریه صادر کنند.

گفتنی است، دولت سوریه بر اساس توافق خود با سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی در سال ۲۰۱۳، ذخائر اینگونه تسلیحات را تحت نظر بازرسان این سازمان کاملاً نابود کرده بود.