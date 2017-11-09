تلاش دیپلماتیک اردوغان برای کاستن از تنشها در روابط تهران-ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المانیتور، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه هفته آینده در تلاش برای یافتن راه حلی دیپلماتیک برای بحران کنونی در روابط ایران و عربستان سعودی به کشورهای روسیه، کویت و قطر سفر خواهد کرد؛ بحرانی که آنکارا بیم آن دارد به هرج و مرجی افسار گسیخته در سراسر منطقه تبدیل شود.

روزنامه های ترکیه اعلام کردند که اردوغان در تلاش است تا حمایتهای لازم را برای کاستن از تنشهای کنونی در روابط ایران- عربستان جلب نماید؛ تنشهایی که احتمال تشدید آنها تا پای یک رویارویی تمام عیار وجود دارد.

عربستان سعودی در پی حمله موشکی هفته گذشته به ریاض از جانب یمن، ایران را به «عمل جنگی» متهم کرد. در مقابل، مقامات ایران پرتاب هرگونه موشک را تکذیب کرده اند.

در این میان، ترکیه همواره سعی داشته که پیوندهای خود را با تهران و ریاض حفظ نماید، هرچند که این روابط خالی از چالش نبوده است: ترکیه و ایران هر کدام از یکی از طرفهای درگیر در سوریه و عراق حمایت می کنند، و عربستان و ترکیه نیز در خصوص اخوان المسلمین با یکدیگر اختلاف نظر دارند؛ حزب متبوع اردوغان- حزب عدالت و توسعه- با اخوان همدرد و همفکر است اما ریاض آنها را به مثابه یک تهدید وجودی می نگرد.

با این حال، نقش اردوغان در تلاش برای کاستن از خصومتها میان این دو قدرت بزرگِ خاورمیانه محدود خواهد بود.

«سلیم کورو» تحلیلگر در بنیاد پژوهشهای سیاست اقتصادی ترکیه به خبرگزاری المانیتور گفت: «ترکیه در مرکز این منازعه قدرت نیست. هنوز مشخص نیست که گفتگوهای رئیس جمهور ترکیه تا چه حد مؤثر باشند و یا اینکه وی چگونه به عنوان یک میانجی و به روشی عملی دست به اقدام زند؛ آنهم در شرایطی که سوء تفاهمات میان عربستان و ایران بسیار عمیق بوده و احتمال دارد برای مدتی مدید به طول بیانجامد. اما حل این بحران صرفاً از طریق تغییر چشم انداز یا اِقناع ممکن نیست».

گفتنی است که پیش از این، اردوغان برای میانجی گری جهت حل بحران قطر تلاش کرد؛ اما این تلاش به نتیجه ای نرسید.