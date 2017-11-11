هندرسون شاه باران و زبان ایتالیایی در شهر کتاب بررسی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز فرهنگی شهر کتاب در این هفته دو نشست ادبی برگزار می کند که یکی از آن ها، بررسی «زبان ایتالیایی در سینما» است که در قالب نشست ویژه شهر کتاب برگزار می شود.

سینمای ایتالیا با حضور و ظهور کارگردان ممتازش، در تاریخ سینمای جهان همواره جریان‌ساز و دوران‌ساز بوده است. به گونه‌ای که نمی‌توان تاریخ سینمای جهان را بدون سینمای ایتالیا و زبان ایتالیایی متصور شد.

نشست «زبان ایتالیایی در سینما» هم‌زمان با برگزاری هفته‌ زبان ایتالیایی در جهان و بزرگداشت صدوپنجاهمین سال تولد پیراندلو، نمایش‌نامه‌نویس ایتالیایی روز دوشنبه ۲۲ آبان از ساعت ۱۰ صبح در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

در این نشست مائوریتزیو آنتونینی، نادیا معاونی، آنتونیا شرکاء و آرش عباسی درباره‌ی جایگاه زبان ایتالیایی در سینما و جایگاه پیراندلو در زبان و ادبیات ایتالیایی به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

دومین نشست هم، برنامه نقد و بررسی کتاب «هندرسون شاه باران» است که به تازگی توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب نوشته سال بلو بوده و توسط مجتبی عبدالله نژاد ترجمه شده است.

این کتاب نوعی رمان سیر و سلوک است؛ پر از حرف‌های فلسفی و ماجراهای کمیک. رمان «هندرسون شاه باران» داستان مردی است که دنبال معنای زندگی می‌گردد. مردی که همه چیز دارد. ثروت، خانواده، پایگاه اجتماعی و ... ولی از زندگی راضی نیست. در تلاش برای کشف معنای زندگی سر از آفریقا درمی‌آورد و روزهای طولانی را با مردم قبایل دوردست اعماق آفریقا می‌گذراند.

در نشست بررسی این کتاب، بلقیس سلیمانی و مجتبی عبدالله‌نژاد حضور داشته و درباره این اثر سخنرانی خواهند کرد.

برنامه نقد و بررسی این کتاب هم به عنوان نشست هفتگی شهر کتاب روز سه‌شنبه ۲۳ آبان از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.