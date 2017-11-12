خبرگزاری مهر، گروه سیاست: امروز ۲۱ آبان ماه سالروز شهادت سردار «حسن طهرانی مقدم» و یارانش در انفجار پادگان شهید مدرس ملارد است. شهید طهرانی مقدم که بنیانگذار یگان توپخانه و سپس یگان موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود در سال ۱۳۳۸ در محله سرچشمه تهران دیده به جهان گشود و پس از طی دوران کودکی و نوجوانی در سال ۱۳۵۶ با قبولی در مقطع کاردانی مهندسی صنایع وارد دانشگاه شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی «طهرانی مقدم» به عضویت این سازمان در آمد و تا زمان آغاز جنگ به عنوان مسئول اطلاعات منطقه ۳ سپاه شمال انجام وظیفه کرد. با آغاز جنگ تحمیلی و پس از عملیات ثامن‌الائمه، شهید طهران مقدم متوجه ضعف آتش پشتیبانی خودی مستقر در خطوط مقدم جنگ شد و سرانجام در پاییز ۱۳۶۰ طرح ساماندهی آتش پشتیبانی (خمپاره‌اندازها) را به صورت سنجیده و مدون ارائه کرد که با تصویب فرمانده وقت کل سپاه، یگان پشتیبانی آتش خمپاره ای سپاه تشکیل شد.

پس از تاسیس یگان پشتیبانی خمپاره ای سپاه، با ساماندهی یگان های توپخانه ای که در تیپ های مختلف سپاه وجود داشت به صورت متمرکز، یگان توپخانه سپاه با مسئولیت شهید طهرانی مقدم تاسیس شد که این یگان زمینه ای برای تاسیس فرماندهی موشکی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی شد.

در سال ۱۳۶۳ و در زمانی که صدام به عملیات علیه شهرها و مناطق مسکونی ایران شدت داده بود، فرماندهان جنگ نیز به فکر پاسخ متقابل به این عملیات ها افتادند، اما هیچ کشوری حاضر به فروش موشک به جمهوری اسلامی ایران نبود، که در نهایت لیبی با فروش تعداد محدودی از موشک های اسکاد به ایران موافقت کرد و آموزش لازم برای شلیک این موشک ها نیز توسط دولت سوریه انجام می شد.

در اسفندماه همان سال اولین موشک ایران به سمت کرکوک شلیک شد و در سال ۱۳۶۴ نیز دومین موشک که به سمت بغداد شلیک شده بود، بانک رافدین و سومین موشک باشگاه افسران را مورد اصابت قرار داد.

پس از صدور فرمان تاریخ امام (ره) مبنی بر تشکیل نیروهای سه گانه سپاه پاسداران، ‌ شهید طهرانی مقدم در سال ۱۳۶۴ به سمت فرماندهی موشکی نیروی هوایی سپاه منصوب شد.

یکی از مسائلی که شهید طهرانی مقدم تلاش فراوانی برای به ثمر رسیدن آن کرد، تشکیل یگان موشکی حزب الله لبنان بود. محمد طهرانی مقدم برادر شهید حسن طهرانی مقدم ماجرای تشکیل یگان موشکی حزب الله لبنان را اینگونه روایت می کند:

«تقریباً در سال ۶۶-۶۵ بود. بچه‌های حزب‌الله لبنان بسیار دوستدار حاج حسن‌آقا بودند. با کارهایی که ایشان انجام داد، حزب‌الله موفق به تجهیز سلاح‌هایی شد که هرگاه صهیونیست‌ها شرارتی می‌کردند، با پاسخ دندان‌شکن مواجه می‌شدند. الان هم قاطعانه بگویم، رژیم صهیونیستی اگر هرگونه عملیات یا تهدیدی را علیه جمهوری اسلامی داشته باشد، از ناحیه موشک‌های حزب‌الله لبنان مشت محکمی را دریافت خواهد کرد که قلب تل‌آویو را زیر و رو می‌کند.

باید بگویم بهترین هدیه حاج حسن آقا به مردم و حزب الله لبنان، آموزش و انتقال تجربیات موشکی به این کشور بود، به طوری که در جنگ ۳۳ روزه و جنگ ۲۲ روزه غزه، پیروزی حزب الله و بچه‌های حماس علیه صهیونیست‌ها مدیون همین آینده‌نگری ایشان بود که رزمندگان حزب‌الله را آموزش دادند. از همین طریق بود که حزب‌الله توانست سیستم موشکی‌اش را ایجاد کند و نه تنها مانع پیشرفت رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان شد بلکه تمام نقشه‌های صهیونیست‌ها را نقش بر آب کرد»

بعدها نیز شهید طهرانی مقدم در طراحی و ساخت موشک ها توجه ویژه ای به گروه های مقاومت و حزب الله لبنان داشت، چراکه طراحی و ساخت موشک های خانواده فاتح و راکت های فجر-۵ به منظور مقابله با رژیم صهیونیستی و هدف قرار دادن سرزمین های اشغالی بود.

یکی از ویژگی های بارز شخصیتی و مدیریتی شهید طهرانی مقدم را می توان داشتن هدف مشخص در پیگیری صنعت موشکی عنوان کرد، بعنوان مثال اولین هدفی را که شهید طهرانی مقدم دنبال می کرد، تکمیل برد موشک های ایرانی بود که در این زمینه از موشک های برد کوتاه مانند «نازعات» تا موشک های برد بلند مانند «سجیل» و «شهاب ۳» در دوران مسئولیت طهرانی مقدم در سازمان جهاد و تحقیقات خودکفایی سپاه، ساخته شد.

پس از آن تکمیل خلاء ها در دستور کار قرار گرفت که بعنوان نمونه موشک «قیام» با برد ۸۰۰ کیلومتر، برای هدف قرار دادن پایگاه های آمریکایی در منطقه طراحی و ساخته شد.

یکی دیگر از خدماتی که توسط شهید طهرانی مقدم در طول دوران مسئولیت انجام شد و بعنوان یکی از دستاوردهای بزرگ صنعت موشکی کشور مطرح است، دستیابی به سوخت جامد برای موشک های دوربرد ایرانی بود. سوخت جامد در صنایع موشکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چراکه زمان لازم برای شلیک موشک را بسیار کاهش می دهد و همچنین به دلیل یکسان بودن جریان سوخت در حین پرواز، موشک را از پایداری و ثبات بهتری برخوردار می سازد که همین موضوع باعث افزایش دقت موشک در فاز نهایی خواهد شد.

تجلی این خدمت شهید «طهرانی مقدم» در موشک دوربرد «سجیل» به عنوان سریعترین موشک با سرعتی ۱۴ برابر سرعت صوت است که شاید تحقق بخش آرزوی شهید «طهرانی مقدم» برای نابودی اسرائیل باشد. محسن رفیق‌دوست وزیر اسبق سپاه می گوید: «شهید طهرانی مقدم ۶ ماه قبل از شهادت آمد اتاق من و گفت ما الان موشکی داریم که اسرائیل را می‌زند. دعا کن ما روزی چند تا از این موشک‌ها را به اسرائیل شلیک کنیم.»

سرانجام شهید «طهرانی مقدم» که خود همواره در کنار کارکنان در میدان عمل حاضر بود در حالی که مشغول تحقیق و آزمایش سوخت موشک بودند، به همراه تعدادی از رزمندگان و مجاهدان عرصه موشکی کشور در اثر انفجار به شهادت رسید.

شهید «طهرانی مقدم» وصیت کرده بود: «روی سنگ قبرم بنویسید اینجا مدفن کسی است که می‌خواست اسرائیل را نابود کند.»