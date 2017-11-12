به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی یازدهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال، بال‌های تاریک به عنوان سینمایی‌ترین بازی ایرانی، یک بازی ماجراجویانه در سبک اشاره و کلیک است که توسط گروه لکسیپ گیمز به تهیه کنندگی مجید قناد از زمستان سال ۹۵ به بازار عرضه شد.

این بازی که تا کنون موفق به کسب جوایز و افتخارات بسیاری همچون کسب جایگاه دومین بازی مستقل برتر در سال ۲۰۱۵، نامزد بهترین داستان، گرافیک و صداگذاری در سال ۲۰۱۶، نامزد بهترین بازی موبایل در جشنواره TGC ۲۰۱۷، نامزد بهترین بازی ماجراجویانه سال در جشنواره بازی های تهران و غیره بوده، دومین قسمت خود را آماده عرضه و رونمایی کرده است.

قسمت دوم بازی بال‌های تاریکی که تا کنون مخاطبین و منتقدین زیادی داشته است، در نخستین روز از یازدهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال رونمایی شد تا به عنوان یک بازی هیجانی معمایی و فکری بومی و داخلی به عموم علاقه مندان بازی های کامپیوتری ارائه شود.

شایان ذکر است یازدهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۶ در محل مصلی تهران برگزار می‌شود.