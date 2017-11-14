معرفی کودکان بی سرپرست زلزله زده به بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید براتی سده در رابطه با کمکهای سازمان بهزیستی به زلزلهزدگان غرب کشور گفت: با تشکیل ستاد بحران در بهزیستی،تیم های تخصصی به مناطق زلزلهزده اعزام شد و جلسه ستاد بحران نیز تشکیل شده و سه تیم تخصصی از استانهای همجوار مانند خوزستان و کردستان در این مناطق مستقر شدند.
براتی ادامه داد: برای سالمندان ومعلولان برنامهریزی شده، تیمهای ارائه خدمات روانی و اجتماعی تیمهای محب در قالب روانشناس و مددکار قرار شده پس از اتمام عملیات امداد و نجات در شهرها و روستاها مستقر شوند.
وی گفت: همچنین برای کمک به مصیبتدیدگان این حادثه قرار است از امکانات استانی اعم از عمومی و تخصصی بهره بگیریم تا وسایل کمکتوانبخشی و موردنیاز این افراد توزیع شود.
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