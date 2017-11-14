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۲۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۲۶

معرفی کودکان بی سرپرست زلزله زده به بهزیستی

معرفی کودکان بی سرپرست زلزله زده به بهزیستی

معاون سازمان بهزیستی کشور گفت:براساس هماهنگی با بیمارستان‌ها اگر کودک تنهایی پیدا شد درصورتی‌که والدین او مشخص نبود به بهزیستی معرفی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید براتی سده در رابطه با کمک‌های سازمان بهزیستی به زلزله‌زدگان غرب کشور گفت:‌ با تشکیل ستاد بحران در بهزیستی،‌تیم های تخصصی به مناطق زلزله‌زده اعزام شد و جلسه ستاد بحران نیز تشکیل شده و سه تیم تخصصی از استان‌های همجوار مانند خوزستان و کردستان در این مناطق مستقر شدند.

براتی ادامه داد: برای سالمندان ومعلولان برنامه‌ریزی شده، تیم‌های ارائه خدمات روانی و اجتماعی تیم‌های محب در قالب روانشناس و مددکار قرار شده پس از اتمام عملیات امداد و نجات در شهرها و روستاها مستقر شوند.

وی گفت: همچنین برای کمک به مصیبت‌دیدگان این حادثه قرار است از امکانات استانی اعم از عمومی و تخصصی بهره بگیریم تا وسایل کمک‌توانبخشی و موردنیاز این افراد توزیع شود.

کد مطلب 4144775
مهناز قربانی مقانکی

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