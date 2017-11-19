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۲۸ آبان ۱۳۹۶، ۹:۱۷

رویترز گزارش داد؛

تداوم رکورد شکنی پالایش نفت در چین

تداوم رکورد شکنی پالایش نفت در چین

میزان فرآوردی نفت در پالایشگاه‌های چین در ماه اکتبر امسال بیش از هفت درصد نسبت به پارسال افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز از پکن، افزایش قیمت بنزین در چین سبب شد پالایشگران این کشور در ماه اکتبر امسال میزان فرآوری نفت خام را نزدیک به رقم بی سابقه ماه سپتامبر امسال نگه دارند.

آمار منتشر شده از سوی اداره کل آمار چین نشان می‌دهد تولید گاز طبیعی این کشور با ۱۵ درصد افزایش به بالاترین حد هفت ماه اخیر رسیده است.

میزان فرآوری نفت خام از سوی پالایشگاه‌های این کشور در ماه اکتبر امسال با ۷,۴ درصد افزایش نسبت به ماه اکتبر سال ۲۰۱۶ میلادی به ۱۱ میلیون و ۸۹۰ هزار بشکه در روز رسیده که اندکی کمتر از رکورد ۱۲ میلیون بشکه در روز در ماه سپتامبر امسال است.

در ۱۰ ماه نخست سال جاری میلادی، میانگین فرآوری نفت خام در پالایشگاه‌های نفت چین با پنج درصد افزایش نسبت به پارسال به ۱۱ میلیون و ۲۶۰ هزار بشکه در روز رسید.

این در حالی است که تولید نفت خام چین در ماه اکتبر امسال با چهار دهم درصد کاهش نسبت به پارسال، سه میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه در روز بود.

کد مطلب 4146553

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