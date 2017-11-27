به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، به گفته کارشناسان اقتصادی آکسفورد، جدایی کاتالونیا از دولت مرکزی این کشور هزینه های زیادی را به اقتصاد این کشور تحمیل خواهد کرد و این به معنی طولانی شدن بلاتکلیفی در اقتصاد اسپانیا از جمله کاهش اعتماد به فضای کسب و کار و نوسان در بورس این کشور است.

به گفته تحلیلگران آکسفورد، در صورت جدایی کاتالونیا اقتصاد اسپانیا در سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۷ میلیارد یورو معادل ۲۰ میلیارد دلار کوچک تر خواهد شد و شاخص بورس این کشور در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی ۱۰ درصد کاهش خواهد داشت.

تاثیر اقتصادی بحران جدایی کاتالونیا بر روی اقتصاد اسپانیا همچنان نامعلوم است؛ اما پیش از این افزایش تنش های سیاسی منجر به تشدید بی اعتمادی در فضای سیاسی اسپانیا به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر شده است.

بر همین اساس، صدها شرکت و همچنین بانک های سرشناس اسپانیایی دفاتر خود را از منطقه کاتالونیا به جای دیگری انتقال داده اند و این موضوع به یک بحران برای اقتصاد اسپانیا و کاتالونیا تبدیل شده است و در اواخر ماه سپتامبر هم شاخص اصلی بورس اسپانیا ۳.۵ درصد سقوط کرد.