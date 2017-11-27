اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی برای ایجاد اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف امروز دوشنبه در شورای هماهنگی بانک های عامل کشور که در قصرشیرین برگزار شد، گفت: ۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی کشور برای ایجاد اشتغال اختصاص یافته است که آثار پایداری بر جا می گذارد و منجر به اشتغال و بازگشت شادابی به جوانان و مردم شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: ۲۰هزار میلیارد تومان هم برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه کارگروه های مختلف باید همت جدی برای ایجاد اشتغال داشته باشند، گفت: پارسال ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ۱۳ هزار واحد کوچک اشتغال زا اختصاص یافت.

سیف با بیان اینکه نظام بانکی پیشنهاد بازسازی کل مدارس آسیب دیده مناطق زلزله زده را داده است، گفت: دولت همه امکانات خود را به کار می بندد تا شرایط مناطق زلزله زده را تغییر دهد.

وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم به مبحث اشتغال به طور جدی بپردازیم، افزود: ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی نظام بانکی برای نوسازی خطوط در نظر گرفته شده است.

سیف تصریح کرد: با پیشنهاد بانک های عامل علاوه بر تسهیلات بلاعوض و تسهیلات برای سخت واحدهای اسیب دیده، ۱۰۰ میلیون ریال برای هر خانواده زلزله زده تسهیلات قرض الحسنه درنظر گرفته شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه استمهال وام ها(تولیدی و مسکن) به مدت ۲ سال بدون پرداخت هزینه و بهره بعد از تایید ستاد ذیربط صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: مهم ترین مسئله اشتغال است که اگر این امر تامین شود مابقی مشکلات حل می شود.