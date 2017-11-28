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۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۵

معاون فرهنگی ارشاد استان ایلام:

۲۴ ناشر در سطح استان ایلام فعالیت دارند

۲۴ ناشر در سطح استان ایلام فعالیت دارند

ایلام-معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام گفت: ۲۴ ناشر در سطح استان ایلام فعالیت دارند.

عمران خودآموز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال جاری  ١٤٩ عنوان کتاب در استان ایلام چاپ و منتشرشده است که این میزان نسبت به سال گذشته از رشدی حدود ٢ برابر برخوردار است.

وی گفت: در حال حاضر ٢٤ ناشر در سطح استان ایلام فعالیت دارند.

خودآموز تصریح کرد: در سال جاری ١٤ هزار جلد کتاب با اعتباری بالغ‌ بر ١١٢ میلیون تومان در قالب حمایت از نویسندگان، مؤلفان و ناشران خریداری‌شده و در بین مراکز فرهنگی، مؤسسات دینی و قرآنی و کتابخانه‌های عمومی استان توزیع‌شده است.

وی گفت: به‌طورقطع ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی نقش مهمی در راستای توسعه همه‌جانبه و ایجاد بسترهای فرهنگی و آگاهی و دانایی جامعه خواهد داشت و وظیفه همه دستگاه‌های فرهنگی است که در این راستا تلاش کنند.

کد مطلب 4156644

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