۲۴ ناشر در سطح استان ایلام فعالیت دارند

عمران خودآموز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال جاری ١٤٩ عنوان کتاب در استان ایلام چاپ و منتشرشده است که این میزان نسبت به سال گذشته از رشدی حدود ٢ برابر برخوردار است.

وی گفت: در حال حاضر ٢٤ ناشر در سطح استان ایلام فعالیت دارند.

خودآموز تصریح کرد: در سال جاری ١٤ هزار جلد کتاب با اعتباری بالغ‌ بر ١١٢ میلیون تومان در قالب حمایت از نویسندگان، مؤلفان و ناشران خریداری‌شده و در بین مراکز فرهنگی، مؤسسات دینی و قرآنی و کتابخانه‌های عمومی استان توزیع‌شده است.

وی گفت: به‌طورقطع ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی نقش مهمی در راستای توسعه همه‌جانبه و ایجاد بسترهای فرهنگی و آگاهی و دانایی جامعه خواهد داشت و وظیفه همه دستگاه‌های فرهنگی است که در این راستا تلاش کنند.