کتابخانه های مراکز آموزش استثنایی ایلام تجهیز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی امروز در دیدار با مسئولان کتابخانه های عمومی ایلام با بیان اینکه دانش آموزان استثنایی عضوی از جامعه هستند و باید مانند بقیه افراد از امکانات برخوردار باشند، گفت: جامعه باید تلاش کند نیازهای این قشر از جامعه را مرتفع کند تا آنها بتوانند وارد زندگی عادی شوند.

موسوی افزود: در استان ایلام ۱۹ مرکز آموزش و توانبخشی فعال هستند و تعداد ۷۰۰ دانش آموز در این مراکز مشغول به تحصیل و یادگیری هستند و همچنین ۳۲ مرکز دارای کد در استان وجود دارند که تجهیز این مراکز به کتاب و منابع دیجیتال می تواند نقش مهمی در ترویج مطالعه در بین این قشر از جامعه داشته باشد.

وی افزود: دانش آموزان استثنایی به علت محدودیت ورود به محیط های اجتماعی بیشتر وقت خود را در منزل و مدرسه می گذرانند و کتابخوانی یکی از بهترین و مهمترین راههای درمان اختلالات یادگیری در آنها محسوب می شود.

در ادامه مراد جلیلیان مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ضمن بیان اهمیت توجه به افراد دارای اختلالات یادگیری گفت: نهاد کتابخانه های عمومی کشور در حوزه های فرهنگی و تقویت منابع و کتاب در سطح جامعه اقدامات خوب و قابل توجهی انجام داده است و از ظرفیت های موجود برای توسعه فرهنگ مطالعه در بین اقشار مختلف جامعه استفاده می کند.

وی افزود: ۴۰ باب کتابخانه عمومی شهری و روستایی در سطح استان به علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی خدمات رسانی می کنند و در حال حاضر تعداد ۱۰ تفاهم نامه همکاری در زمینه توسعه فرهنگ کتابخوانی با سایر ادارت و ارگانها منعقد شده است.