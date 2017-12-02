۸۰۰ اثر به دبیرخانه کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف جمالی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جشنواره علامه بلادی ۱۳ آذرماه همزمان با سالروز شهادت شهید ابوتراب عاشوری در بوشهر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امسال سومین دوره برگزاری این جشنواره است، خاطرنشان کرد: در این کنگره آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، آیت‌الله نمازی نماینده ولی فقیه در کاشان، آیت‌الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان بوشهر سخنرانی می‌کنند.

دبیر کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری از معرفی علمای استان بوشهر به عنوان یکی از اهداف مهم این جشنواره نام برد و بیان کرد: استان بوشهر دارای بزرگان، علما و مفاخر ارزشمندی است که برگزاری این جشنواره در معرفی این افراد نقش مهمی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه امسال زمینه شرکت دانشجویان در این جشنواره فراهم شده است، اضافه کرد: در دوره‌های گذشته فقط طلاب و روحانیون در این جشنواره شرکت می‌کردند.

جمالی با بیان اینکه ۸۰۰ اثر به دبیرخانه کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری ارسال شده است، ادامه داد: از این تعداد آثار ۳۰۰ اثر متعلق به دانشجویان است.

وی با اشاره به اینکه دبیرخانه جشنواره در حوزه‌های علمیه برادران و خواهران بوشهر، دانشگاه خلیج فارس و شهر قم برای دریافت آثار فعال شده است، افزود: یکی از اقدامات جانبی این جشنواره برگزاری دوره‌های تحقیق و مقاله نویسی در مدارس علمیه استان است.