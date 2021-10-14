۴ دبیرخانه هفتمین کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی عصر پنجشنبه در نشست اعضای دبیرخانه کنگره علامه بلادی بوشهری (ره) اظهار داشت: امسال هفتمین دوره کنگره علامه بلادی بوشهری (ره) در بوشهر برگزار میشود.
وی ادامه داد: استان بوشهر دارای شخصیتهای مهم و مفاخر علمی و پژوهشی در ادوار مختلف بوده و در این راستا مفاخر و شخصیتهای علمی، فرهنگی و مذهبی استان در قالب کنگره و جشنواره به جامعه شناسانده میشود.
دبیر هفتمین کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری (ره) با اشاره به مهلت ارسال آثار به دبیرخانههای این کنگره اظهار داشت: شرکت کنندگان هفتمین کنگره علامه بلادی بوشهری (ره) میتوانند آثار خود را تا ۲۰ آبان ماه سال جاری ارسال کنند.
وی افزود: تعداد چهار دبیرخانه واقع در حوزههای علمیه برادران و خواهران استان، دانشگاه خلیج فارس و نیز دبیرخانهای در قم برای تحویل آثار شرکت کنندگان فعال است.
حجت الاسلام جمالی درباره زمان و محل برگزاری این کنگره گفت: کنگره علامی بلادی در آذر ماه سال جاری برگزار میشود اما با توجه به شرایط کرونایی در حال حاضر نمیتوان پیرامون حضوری یا مجازی بودن شکل برگزاری آن صحبت کرد و باید دید شرایط کرونایی به چه شکل است.
دبیر هفتمین کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری (ره) یکی دیگر از اهداف برگزاری این کنگره را ایجاد فضای پژوهشی در بین طلاب و ارتقای این فضا در سطح استان عنوان کرد و گفت: از زمان برگزاری این کنگره در چند سال گذشته شاهد رشد علمی طلاب در عرصه پژوهش بودهایم و بحمدالله با تلاشهای صورت گرفته این مهم محقق شده است.
در این جلسه اعضای دبیرخانه به بیان آسیب شناسی کنگرههای برگزار شده در سنوات گذشته پرداخته و پیشنهادات خود را در راستای ارتقای کیفی آن بیان کردند.
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