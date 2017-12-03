پناهگاه خلاقانه برای زنده ماندن در زلزله و شرایط حاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، انسان ها با حضور در این کپسول می توانند جان خود را در سرمای کوهستان، در درون یک زیردریایی یا پناهگاه زیرزمینی، پس از وقوع زلزله و حین خرابی خانه ها حفظ کنند.

پناهگاه یادشده که Monade Capsule نام گرفته، قابل نصب در لبه سقف یا بالکن خانه های آپارتمانی نیز هست تا افراد در صورت نیاز به آرامش یا دوری از محیط کار بتوانند با ورود به آنها سکوت را تجربه کنند.

بخش عمده کپسول یادشده از فایبرگلاس ساخته شده و تعدادی قالب و بازوی فولادی باز و بسته کردن کپسول یادشده و حمل و نقل ساده و سریع آن را ممکن می کند. هنوز اعلام نشده که این کپسول چگونه به شیوه ای ایمن به ساختمان ها متصل می شود.

قرار است این کپسول طی هفته های آینده در معرض دید علاقمندان قرار بگیرد. البته قیمت و زمان عرضه آن هنوز اعلام نشده است.