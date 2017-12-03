همایش بررسی روش شناسی تفسیر راهنما در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بررسی روش شناسی تفسیر راهنما شامگاه شنبه با حضور جمع زیادی از فضلا و محققان مرتبط با تألیف گروهی این تفسیر و علاقمندان در موسسه فهیم برگزار شد.

حجت الاسلام محمدعلی مهدوی‌راد در این همایش در سخنانی اظهار داشت: تفسیرهای زیادی در طول تاریخ شیعه و سنی نوشته شده است ولی غالب آنان فاقد نگاه تمدنی بوده است.

وی افزود: از قرن ۱۴ به بعد در مصر و با روی کار آمدن کسانی مانند شیخ محمد عبده و ... گرایش به این نوع تفاسیر بیشتر شد و به تبعیت از آن در ایران نیز کسانی مانند علامه طباطبایی به این سمت رفتند.

استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: تفسیر راهنما آیت الله رفسنجانی با اینکه تفسیر تحلیلی به مفهوم مورد نظر نیست ولی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن، نگاه تمدنی است.

وی اضافه کرد: روزآمد بودن و عینیت گرایی و واقع بینی از دیگر ویژگی‌های مهم این تفسیر است که نشان می‌دهد آیت الله رفسنجانی از وقتی که در زندان بودند هم به فکر اداره جامعه با نگاه اسلامی بوده است.

حجت الاسلام مهدوی راد ادامه داد: اخلاص آیت الله رفسنجانی، باز بودن ذهن ایشان و نبوغ سیاسی و اجتماعی وی به خوبی در این تفسیر و آثار مرتبط با آن دیده می‌شود.

وی اضافه کرد: ایجاد میدان وسیع برای تحقیق و برداشت از قرآن از دیگر وجوه بارز در تفسیر راهنماست که مجال می‌دهد تا مجموعه چند جلدی روانی با استفاده از مطالب این کتاب ویرایش و برای فهم عموم مردم نوشته شود.

تولید اولین نرم افزار قرآنی کشور با استفاده از آثار قرآنی آیت الله هاشمی رفسنجانی

همچنین یکی دیگر از استادان دانشگاه تهران در این همایش علمی گفت: آیت الله رفسنجانی در این تفسیر، ۶۵ هزار نکته تفسیری را در ۳ هزار عنوان اصلی و در ۱۳۰ هزار نمایه در این تفسیر بیان کرده است.

محمد مرادی با بیان اینکه این تفسیر مجموعه نوشته‌های کوتاه تفسیری است بیان داشت: اولین نرم افزار قرآنی در کشور با استفاده از آثار قرآنی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی تولید شد و در زمانی ایشان وارد کار قرآنی شد که در حوزه این مسئله مرسوم نبود.

وی اضافه کرد: هدف اصلی وی صرف نوشتن یک تفسیر نبود بلکه قصد داشت از طریق برداشت از قرآن، مانیفست تفکر شیعه را با رویکرد تمدنی و اجتماعی بنویسد.

تفسیر راهنما در ۵ مرحله شکل گرفت

حجت الاسلام موسوی عبادی از محققانی که بیش از ۲۵ سال در مورد تفسیر راهنما و فرهنگ قرآن فعالیت داشته است نیز گفت: این تفسیر در ۵ مرحله شکل گرفت.

وی اضافه کرد: اولین مرحله بررسی ۲۲ دفتر ۲۰۰ برگی بوده است که توسط خود ایشان انجام شد؛ مرحله دوم تولید تبیان سه به عنوان اولین نرم افزار قرآنی بود؛ سپس تبیان چهارم انجام شد که موجود است ولی منتشر نشده است.

حجت الاسلام موسوی عبادی ادامه داد: بعد از آن تفسیر راهنمای یک شکل گرفت که ۲۰ جلد است و نرم افزاری نیز با عنوان نرم افزار دانشنامه یک و دو شکل گرفت که تفسیر راهنمای فعلی و موضوعی در این نرم افزار قرار دارد.

وی افزود: از این تفسیر نیز فرهنگ قرآن در ۳۳ جلد شکل گرفت و فرهنگ موضوعی تفاسیر نیز بر همین اساس ایجاد شده است.

این کارشناس مسائل قرآنی ادامه داد: در کنار آن دایرة المعارف قرآن نیز نشر یافته و ۵۰ هزار سؤال نیز بر اساس همین تفسیر، نمایه و برداشت و در سایت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، لینک شده است.

حجت الاسلام موسوی عبادی بیان داشت: یادداشت‌هایی از جمله اخلاق نیز از این مجموعه استخراج شده و طرح ۲۳ دانشنامه نیز در مورد آن ارائه شده است.