اکبر قنبرپور رئیس مرکز فن‌بازار ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:فستیوال نوآوری‌های صنعت آرایشی و بهداشتی در بهمن ماه سال جاری با حضور محققان و ایده پردازان این حوزه برگزار می شود.

وی گفت: آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد هم اکنون بیش از ۷ هزار محصول آرایشی و بهداشتی در کشور تولید می‌شود و این صنعت، بازاری معادل ۲.۲ میلیارد دلار در کشور دارد که حداکثر ۳۰ درصد آن توسط تولید داخلی تأمین می‌شود. این اعداد و ارقام نشان از حجم بزرگ این صنعت، گردش مالی بالا و نیاز به توجه بیشتر به آن را می‌دهد.

رئیس مرکز فن‌بازار ملی ایران بیان کرد: در دو رویداد گذشته و این رویداد ما یک همکار علمی و چند همکار صنعتی برای ارزیابی بهتر اختراعات و همچنین تطابق آن‌ها با نیاز بازار داشته‌ایم که کمک زیادی به بالا رفتن سطح کیفی رویداد خواهد کرد.

ویبا بیان اینکه محصولات این حوزه B۲C محسوب می‌شوند و استفاده عمومی دارند، بیان کرد: از این رو با بازار گسترده تقاضا روبرو هستیم.

قنبرپور افزود: متخصصین رشته‌های مختلفی چون شیمی و مهندسی شیمی، پزشکی، بیوفناوری، بیولوژی، ژنتیک، صنایع غذایی، کشاورزی و ... در آن فعال‌اند می توانند طرح های خود را در این فستیوال ارائه کنند.

وی افزود: نخبگان، مخترعان و صاحبان طرح‌های نوآورانه می‌توانند تا ۲۰ آذرماه برای حضور در این فستیوال به‌منظور عرضه نوآوری خود به سرمایه‌گذاران و صنعتگران این حوزه ارائه کنند.