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۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۳۶

با صدور پیامی؛

مختارپور شهادت رییس جمهور را تسلیت گفت

مختارپور شهادت رییس جمهور را تسلیت گفت

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با صدور پیامی شهادت رییس جمهور را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملّی در پیامی شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان‌ وی را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است؛

«انّالِله و اِنّا ِالیه راجعون»

شهادت پاداش مجاهدان راستین و خدمتگزاران حقیقی دین و آیین و سرزمین است.

شهادت حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور خادم ملت و همراهان ایشان را به عموم مردم مؤمن ایران و مسلمانان جهان تسلیت می گویم.

نگرانی و دعاهای از عمق جان برآمده در ساعت های سختی که بر ملت ایران گذشت نشان دهنده شناخت و قدرشناسی و قدردانی آحاد ملت شریف از خدمتگزار حقیقی آنها بود. خدمتگزاری که تمامی دقایق فرصت مسئولیت را به توفیق خدمت خالصانه سپری کرد ، خادمی که در شب ولادت حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام که تمام ایران حرم شریف آن حضرت است به ملکوت اعلی پیوست. یادش گرامی و راهش تا ابد سرمشق همه خدمتگزاران این کشور باد.

کد مطلب 6113025

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