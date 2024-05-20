مختارپور شهادت رییس جمهور را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملّی در پیامی شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان‌ وی را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است؛

«انّالِله و اِنّا ِالیه راجعون»

شهادت پاداش مجاهدان راستین و خدمتگزاران حقیقی دین و آیین و سرزمین است.

شهادت حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور خادم ملت و همراهان ایشان را به عموم مردم مؤمن ایران و مسلمانان جهان تسلیت می گویم.

نگرانی و دعاهای از عمق جان برآمده در ساعت های سختی که بر ملت ایران گذشت نشان دهنده شناخت و قدرشناسی و قدردانی آحاد ملت شریف از خدمتگزار حقیقی آنها بود. خدمتگزاری که تمامی دقایق فرصت مسئولیت را به توفیق خدمت خالصانه سپری کرد ، خادمی که در شب ولادت حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام که تمام ایران حرم شریف آن حضرت است به ملکوت اعلی پیوست. یادش گرامی و راهش تا ابد سرمشق همه خدمتگزاران این کشور باد.