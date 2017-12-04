به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان نهاد کتابخانههای عمومی کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روزیکشنبه ۱۲ آذر، با حضور سرتیپ دوم امیرحسین یاوری معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی و جمعی از مدیران و معاونان نیروی انتظامی، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، محمد اللهیاری معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی، امین متولیان معاون برنامهریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات، محمدهادی ناصری مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل نهاد و محمدربیع احمدخانی مدیرکل توسعه کتابخانهها و مشارکتهای نهاد کتابخانههای عمومی کشور، در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی نهاد کتابخانه ها برگزار شد.
مختارپور در ابتدای این نشست درباره ضرورتهای همکاری مشترک نهاد و نیروی انتظامی گفت: راه رسیدن به جامعه مطلوب، منظم و ایدهآل، توجه آن جامعه به مسائل فرهنگی در ابعاد فردی و اجتماعی است و هیچ شکی نیست که یکی از شاخصههای اصلی جامعه فرهنگی، مسئله گسترش کتاب و کتابخوانی در آن جامعه است. بر همین اساس در جوامعی که توجه به کتاب و کتابخوانی رواج د ارد، امکان دسترسی سریعتری به پیشرفتها و شاخصهای آرمانی وجود دارد.
وی افزود: در کشور ما تعداد کارمندان، مسئولان، کارشناسان، متصدیان و کارگزاران دستگاههای اجرایی نسبت به جوامع دیگر حجم بالایی را به خود اختصاص داده است؛ علی رغم اینکه برخی از تحلیلگران این موضوع را به عنوان یک نقطه ضعف یاد میکنند، اما میشود از همین نکته به عنوان فرصت تحقق یک جامعه مطلوب استفاده کرد؛ هم از جهت توجه به خود کارمندان و کارکنان این دستگاهها و هم از جهت نقشی که آنها میتوانند در انتقال ارزشهای فرهنگی و فرهنگ مطالعه و کتابخوانی به آحاد جامعه داشته باشند.
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به ضرورت توجه به مسائل فرهنگی در دستگاههای اجرایی کشور ادامه داد: متاسفانه در سالهای اخیر در برخی دستگاهها توجه به مسائل فرهنگی در اولویتهای بعدی قرار گرفت و این موضوع آسیب مهمی به برخی دستگاههای اجرایی ما وارد کرد. دستگاههای فرهنگی که کارگزاران آن به صورت مستمر به مسائل روز فرهنگی، دینی و آموزشی تجهیز نشوند در انجام وظایف خود موفق نخواهند بود و حتی دستگاههای دیگر نظام که حتی مسئولیت مستقیم فرهنگی ندارند نیز قطعا در انتقال وظایف خود دچار آسیب خواهند بود.
رابطه گسترش فرهنگ کتابخوانی و کاهش آسیبهای اجتماعی
مختارپور در بخشی از سخنانش گفت: در برخی از بررسی هایی که در ارتباط با شاخصهای فرهنگی صورت گرفته، اشاره شده که برای سنجش میزان کتابخوانی و مسائل فرهنگی یک کشور، تنها توجه به آمار تولیدات فرهنگی کافی نیست. چرا که ممکن است در کشوری با تولیدات فرهنگی بالا، اثری از ارزشهای فرهنگی دیده نشود و پرخاشگری، عدم احترام به والدین، نداشتن سبک زندگی مطلوب و سایر آسیبهای اجتماعی دیگر مشاهده شود. این موضوع نشان میدهد که یا تولیدات فرهنگی مناسب نبوده و یا زمینه ارتباط مردم با آن تولیدات فرهنگی مهیا نبوده است. به عبارت دیگر ممکن است کتابهای مناسب و خوبی در یک کشور تولید شود، اما مردم آن را ندیده و در اختیار نداشته باشند.
وی مشارکت دستگاههای مختلف نظام در مسائل فرهنگی را در رسیدن به جامعه مطلوب موثر دانست و گفت: امروز نهاد کتابخانههای عمومی از اینکه بتواند از تجربیات دستگاههای مختلف استفاده کند و تجربیات خود را در اختیار دیگر دستگاهها قرار دهد استقبال میکند تا بتوانیم کارهای مشترکی را برای همافزایی بین دستگاههای مختلف تعریف کنیم و نقشی هرچند کوچک اما موثر در ارتقاء سطح فرهنگی جامعه داشته باشیم.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، شناسایی، معرفی و تقدیر از فعالان حوزه کتاب در خانواده بزرگ نیروی انتظامی را گامی موثر در تشویق این خانواده به کتابخوانی عنوان کرد و گفت: در هر جامعهای که افراد آن به واسطه یک فعالیت مثبت معرفی و تشویق شوند، تأثیر بسیار سریعتری بر سایرین میگذارند. بر این اساس با تجربیات موجود در نهاد در این زمینه وجود دارد پیشنهاد میکنم که در اسرع وقت افرادی که در حوزه کتاب به عنوان نویسنده، مترجم و کتابخوان در جامعه نیروی انتظامی فعالیتهای برجستهای داشتهاند، شناسایی، معرفی و تقدیر شوند.
کتاب، مشاوری امین برای کاهش آسیبهای جتماعی
سرتیپ دوم امیرحسین یاوری، معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی نیز در ادامه این مراسم طی سخنانی گفت: اعتقاد داریم هر مقدار که فرهنگ کتابخوانی در جامعه رواج پیدا کند، هزینههای نیروی انتظامی کاهش مییابد. چراکه فرد کتابخوان و اهل مطالعه، کمتر پرخاشگری میکند و همواره تلاش دارد مشکلات خود را از راه گفتوگو حل کند.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که ما امروز در جامعه با آن مواجه هستیم، مشاورههای غلطی است که به مردم داده میشود؛ موضوعی که خود به ایجاد برخی آسیبهای اجتماعی دامن میزند. این در حالی است که کتاب به عنوان مشاوری امین که در یک روند کارشناسی و کنترل شده تولید میشود، میتواند در اختیار عموم مردم قرار گیرد و مشاورهای صحیح به مردم بدهد.
معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی با اشاره به برخی اقدامات آموزشی صورت گرفته در نیروی انتظامی گفت: ما در حوزه آموزشی هدفگذاری مختلفی داشتهایم و جامعه مخاطب خود را به دستههای مختلف تقسیم کردیم؛ از افرادی که به کلانتریها مراجعه میکنند تا سربازان و کارکنان نیروی انتظامی. اما آن چیزی که در وهله اول به آن توجه داریم، مراکز آموزش سربازی نیروی انتظامی است که در بین آنها از افراد بیسواد تا افراد دارای تحصیلات عالیه حضور دارند. این مراکز یک فرصت طلایی در اختیار ما میگذارد تا این نیروها را در مسیر کتابخوانی قرار دهیم.
یاوری ادامه داد: طی یکسال گذشته فعالیتهایی در زمینه آموزشی انجام دادهایم که بر اساس آمار استخراج شده در این بازه زمانی، بیشترین فراوانی تخلف سربازان حدود ۵۷ درصد کاهش یافته است. اما با تمام این اقدامات امروز کاملا جای کتاب را در حوزه آموزش سربازان نیروی انتظامی خالی میبینیم و برای همکاری با نهاد در این زمینه آمادگی کامل داریم و بنا داریم پس گذشتن از مرحله اول که به مراکز آموزشی ما اختصاص دارد، در هر کلانتری یک کتابخانه ایجاد کنیم.
امضای تفاهمنامه همکاری نهاد و نیروی انتظامی
در بخش بعدی این مراسم تفاهمنامه همکاری میان نهاد کتابخانههای عمومی کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هدف ترویج کتابخوانی و کاهش آسیبهای اجتماعی و همچنین ایجاد کتابخانههای مشارکتی در مراکز ناجا به امضاء رسید. تعهدات نهاد در این تفاهمنامه شامل حمایت از کتابخانههای واجد شرایط ناجا با اولویت مراکز با جمعیت بالای ۷۰۰ نفر در قالب کتابخانههای مشارکتی، معرفی کتابخانههای عمومی به ناجا جهت استقرار نیروی پلیس در محدوده کتابخانه، برگزاری مسابقات کتابخوانی با استفاده از منابع پیشنهادی ناجا در کتابخانههای عمومی و برگزاری جلسات نقد کتاب و نشست کتابخوان در مناسبتهای مختلف در مراکز معرفی شده از سوی ناجا است.
همچنین تمهیدات لازم به منظور غنیسازی منابع مورد نیاز کتابخانههای عمومی با کتب و نشریات اهدایی از سوی ناجا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت عضویت کارکنان و خانوادههای آنان و سربازان وظیفه ناجا از خدمات کتابخانههای عمومی به صورت رایگان، بازدید و نظارت تخصصی کارشناسان و مسئولان نهاد از کتابخانههای ناجا و ارائه آموزشهای لازم در محل کتابخانه، تقدیر از کتابخوانان برتر ناجا در هر استان و ارسال پوسترهای این چند کتاب به کتابخانهها و مراکز ناجا از دیگر تعهدات نهاد کتابخانههای عمومی در این تفاهمنامه است.
همچنین تعهدات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز در این تفاهمنامه شامل هماهنگیهای لازم با یگانهای پلیس پیشگیری ناجا جهت گشتزنی روزانه در محدوده کتابخانههای معرفی شده از سوی نهاد، تأمین فضا و تجهیزات مناسب و نیروی انسانی با اولویت سربازان دارای تحصیلات مرتبط در کتابخانههای مشارکتی مراکز ناجا، همکاری در برگزاری جلسات نقد و نشست کتابخوان، پیشنهاد منابع مناسب جهت برگزاری مسابقه کتابخوانی نهاد، همکاری و هماهنگی لازم برای بازدید و نظارت فنی و تخصصی کارشناسان و مسئولان نهاد از کتابخانههای مشارکتی ناجا و در نهایت همکاری در برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی برای کارکنان نهاد و اعضای کتابخانهها با ارائه آموزشها و مشاورههای انتظامی است.
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