کیفیت نامطلوب چمن و احساسی شدن بازیکن استقلال در باد شدید!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و شمس‌آذر در چارچوب دیدارهای هفته بیستم لیگ برتر فوتبال ایران، امروز پنج‌شنبه ۱۶ بهمن و از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهرقدس به مصاف هم رفتند. این دیدار در شرایطی برگزار شد که وزش باد شدید در ورزشگاه شهدای شهرقدس، شرایط جوی خاصی را بر مسابقه حاکم کرده بود.

همچنین چمن جدید ورزشگاه شهدای شهرقدس از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و یکدست نبودن آن به‌وضوح قابل مشاهدهبود.د.

تیم فوتبال استقلال در این مسابقه با تغییرات زیادی نسبت به دیدارهای قبلی خود وارد زمین شد. ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، پیش از آغاز مسابقه دقایقی را به گفت‌وگو با دستیاران خود اختصاص داد و نکات فنی را با اعضای کادر فنی در میان گذاشت.

در دقیقه ۲۸ مسابقه و پس از سرنگونی علیرضا کوشکی در محوطه جریمه شمس‌آذر، اعضای کادر فنی استقلال اعتقاد داشتند که داور باید ضربه پنالتی به سود این تیم اعلام کند و در همین راستا اعتراض‌هایی را نسبت به تصمیم داور مسابقه مطرح کردند.

همچنین در دقیقه ۴۰ بازی و پس از خطای ابوالفضل جلالی روی یکی از بازیکنان شمس‌آذر، کادر فنی این تیم معتقد بود که مدافع استقلال باید با کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شود و به همین دلیل اعتراض خود را به داور اعلام کرد.

در جریان نیمه اول، خسرو حیدری مربی تیم فوتبال استقلال بارها با حضور در کنار زمین نکات فنی و تاکتیکی را به بازیکنان این تیم گوشزد کرد.

در حالی که در جریان نیمه اول وقفه های زیادی در جریان بازی رخ داد اما داور تنها ۵ دقیقه وقت اضافه اعلام کرد.

پس از گلزنی ابوالفضل جلالی، این بازیکن برای لحظاتی احساساتی شد و پس از آن با ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، برخوردی صمیمانه داشت و او را در آغوش گرفت.