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۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۳۸

تکمیل بزرگ‌ترین پل زیرقوسی شمال؛تردد ۶۰ روستای شرق مازندران برقرار شد

تکمیل بزرگ‌ترین پل زیرقوسی شمال؛تردد ۶۰ روستای شرق مازندران برقرار شد

گلوگاه- استاندار مازندران از تکمیل و بهره‌برداری بزرگ‌ترین پل زیرقوسی شمال کشور بر روی دریاچه سد گلورد خبر داد و گفت: این پروژه راهبردی با تکیه بر توان مهندسان داخلی، نقش مهمی در توسعه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی عصر پنجشنبه در حاشیه افتتاح پروژه‌های عمرانی دهه فجر، در گفت‌وگو با خبرنگاران، از اتمام کامل پروژه پل زیرقوسی سد گلورد خبر داد و اظهار کرد: این پل به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین سازه‌های مهندسی کشور، با طول ۲۸۱ متر، عرض ۱۲ متر و ارتفاع بیش از ۱۰۰ متر، بر روی دریاچه سد گلورد احداث شده است.

وی با اشاره به اینکه این سازه سه برابر بزرگ‌تر از پل تاریخی ورسک است، افزود: پل زیرقوسی گلورد چهارمین پل از این نوع در کشور به شمار می‌رود که به‌طور کامل توسط مهندسان و متخصصان داخلی طراحی و اجرا شده است.

استاندار مازندران با بیان اینکه این پروژه نقش کلیدی در بهبود دسترسی منطقه دارد، تصریح کرد: با بهره‌برداری از این پل، مشکل تردد بیش از ۶۰ روستای شرق مازندران برطرف شده و زمان دسترسی مردم به مراکز شهری به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

یونسی همچنین هزینه اجرای این پروژه عظیم عمرانی را حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این طرح در چارچوب پروژه‌های راهبردی دولت چهاردهم و در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده به بهره‌برداری رسیده است.

وی به اقدامات زیربنایی دولت در حوزه محیط زیست اشاره کرد و افزود: با راه‌اندازی سایت مدرن پسماند بهشهر، دفن زباله در شرق مازندران پس از دهه‌ها متوقف شده و گام مهمی در مدیریت اصولی پسماند برداشته شده است.

استاندار مازندران در پایان تأکید کرد: توسعه متوازن زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت زندگی مردم و توجه همزمان به عمران و محیط زیست، از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است.

کد مطلب 6740502

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