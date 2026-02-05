به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی عصر پنجشنبه در حاشیه افتتاح پروژههای عمرانی دهه فجر، در گفتوگو با خبرنگاران، از اتمام کامل پروژه پل زیرقوسی سد گلورد خبر داد و اظهار کرد: این پل بهعنوان یکی از شاخصترین سازههای مهندسی کشور، با طول ۲۸۱ متر، عرض ۱۲ متر و ارتفاع بیش از ۱۰۰ متر، بر روی دریاچه سد گلورد احداث شده است.
وی با اشاره به اینکه این سازه سه برابر بزرگتر از پل تاریخی ورسک است، افزود: پل زیرقوسی گلورد چهارمین پل از این نوع در کشور به شمار میرود که بهطور کامل توسط مهندسان و متخصصان داخلی طراحی و اجرا شده است.
استاندار مازندران با بیان اینکه این پروژه نقش کلیدی در بهبود دسترسی منطقه دارد، تصریح کرد: با بهرهبرداری از این پل، مشکل تردد بیش از ۶۰ روستای شرق مازندران برطرف شده و زمان دسترسی مردم به مراکز شهری بهطور چشمگیری کاهش مییابد.
یونسی همچنین هزینه اجرای این پروژه عظیم عمرانی را حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این طرح در چارچوب پروژههای راهبردی دولت چهاردهم و در بازه زمانی پیشبینیشده به بهرهبرداری رسیده است.
وی به اقدامات زیربنایی دولت در حوزه محیط زیست اشاره کرد و افزود: با راهاندازی سایت مدرن پسماند بهشهر، دفن زباله در شرق مازندران پس از دههها متوقف شده و گام مهمی در مدیریت اصولی پسماند برداشته شده است.
استاندار مازندران در پایان تأکید کرد: توسعه متوازن زیرساختها، ارتقای کیفیت زندگی مردم و توجه همزمان به عمران و محیط زیست، از اولویتهای اصلی مدیریت استان است.
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