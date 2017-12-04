«والورده» و ۴ گزینه برای حل مشکل مصدومیت «اومتیتی»

به گزارش خبرگزاری مهر، مصدومیت ساموئل اومتیتی، مدافع تیم فوتبال بارسلونا در دیدار این تیم مقابل سلتاویگو باعث شد آبی و اناریها این بازیکن را برای مدت ۸ هفته در اختیار نداشته باشند. این برای والورده خبر بسیار بدی بود و بدون شک او یکی از آمادهترین و روی فرمترین بازیکنانش را از دست داد. سرمربی بارسا حالا باید تصمیم بگیرد که بهترین راه حل چیست. به ادعای روزنامه اسپرت او ۴ گزینه دارد که باید از بین این گزینه ها، بهترین راه را انتخاب کند.
اعتماد به توماس فرمالن
در کوتاهمدت این تنها گزینه است، قرار دادن فرمالن و پیکه در قلب خط دفاعی. والورده به طور رسانهای از مدافع بلژیکیاش تمجید کرده بود و این یعنی شاید باز هم به او بازی برسد. او در زمان محرومیت پیکه و مصدومیت ماسچرانو آزمایشش را پس داده است.
بازگرداندن ماسچرانو
«رئیس کوچک» آسیب دیده است آنهم در دیدار دوستانه تیم ملی آرژانتین در ماه نوامبر. از آن زمان مشکل همسترینگ باعث شده او به بازی نرسد. اما این بازیکن تا پیش از الکلاسیکو آماده خواهد بود. ماسچرانو گفته بود وقتی بازگردد میخواهد در ژانویه از بارسا جدا شود. اما این مربوط به قبل از مصدومیت اومتیتی بود. شاید حالا نظر او عوض شود.
دعوت از داوید کوستاس
داوید کوستاس، مدافع تیم بارسلونای B یکی از بازیکنان مورد علاقه والورده است. او در بازی مقابل مورسیا هم روی نیمکت بود و والورده بازیهای او را با دقت دنبال میکند. توانایی کار با توپ این بازیکن بسیار عالی است و جایگیریهایش بدون مشکل هستند. در سن ۲۱ سالگی او بسیار باتجربه کار میکند.
خرید زمستانی
والورده میتواند بازیکنی را برای این پست بخرد. یکی از بازیکنان مدنظر والورده یری مینا است. باشگاه میخواست برای خرید او تا جام جهانی صبر کند. اما شاید با مصدومیت اومتیتی برنامه تغییر کند و او را زودتر به خدمت گیرند. ایگناسیو مارتینز یکی دیگر از گزینهها است، اما این گزینه برایشان ۳۲ میلیون یورو هزینه خواهد داشت.
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