«والورده» و ۴ گزینه برای حل مشکل مصدومیت «اومتیتی»

به گزارش خبرگزاری مهر، مصدومیت ساموئل اومتیتی، مدافع تیم فوتبال بارسلونا در دیدار این تیم مقابل سلتاویگو باعث شد آبی و اناری‌‎ها این بازیکن را برای مدت ۸ هفته در اختیار نداشته باشند. این برای والورده خبر بسیار بدی بود و بدون شک او یکی از آماده‎ترین و روی فرم‎ترین بازیکنانش را از دست داد. سرمربی بارسا حالا باید تصمیم بگیرد که بهترین راه حل چیست. به ادعای روزنامه اسپرت او ۴ گزینه دارد که باید از بین این گزینه ها، بهترین راه را انتخاب کند.

اعتماد به توماس فرمالن

در کوتاه‎مدت این تنها گزینه است، قرار دادن فرمالن و پیکه در قلب خط دفاعی. والورده به طور رسانه‎ای از مدافع بلژیکی‎اش تمجید کرده بود و این یعنی شاید باز هم به او بازی برسد. او در زمان محرومیت پیکه و مصدومیت ماسچرانو آزمایشش را پس داده است.

بازگرداندن ماسچرانو

«رئیس کوچک» آسیب دیده است آنهم در دیدار دوستانه تیم ملی آرژانتین در ماه نوامبر. از آن زمان مشکل همسترینگ باعث شده او به بازی نرسد. اما این بازیکن تا پیش از ال‎کلاسیکو آماده خواهد بود. ماسچرانو گفته بود وقتی بازگردد می‎خواهد در ژانویه از بارسا جدا شود. اما این مربوط به قبل از مصدومیت اومتیتی بود. شاید حالا نظر او عوض شود.

دعوت از داوید کوستاس

داوید کوستاس، مدافع تیم بارسلونای B یکی از بازیکنان مورد علاقه والورده است. او در بازی مقابل مورسیا هم روی نیمکت بود و والورده بازی‎های او را با دقت دنبال می‎کند. توانایی کار با توپ این بازیکن بسیار عالی است و جایگیری‌هایش بدون مشکل هستند. در سن ۲۱ سالگی او بسیار باتجربه کار می‎کند.

خرید زمستانی

والورده می‎تواند بازیکنی را برای این پست بخرد. یکی از بازیکنان مدنظر والورده یری مینا است. باشگاه می‏خواست برای خرید او تا جام جهانی صبر کند. اما شاید با مصدومیت اومتیتی برنامه تغییر کند و او را زودتر به خدمت گیرند. ایگناسیو مارتینز یکی دیگر از گزینه‎‌ها است، اما این گزینه برایشان ۳۲ میلیون یورو هزینه خواهد داشت.