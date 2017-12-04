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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۰

سخنگوی شورای صنفی نمایش:

«عصبانی نیستم» نوبت اکران گرفت/ تغییر در فیلم‌های روی پرده

«عصبانی نیستم» نوبت اکران گرفت/ تغییر در فیلم‌های روی پرده

سخنگوی شورای صنفی نمایش از اکران فیلم سینمایی «عصبانی نیستم» به کارگردانی رضا درمیشیان از ۲۹ آذر ماه خبر داد.

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه امروز دوشنبه ۱۳ آذر ماه این شورا گفت:  فیلم سینمایی «آینه بغل» به کارگردانی منوچهر هادی از چهارشنبه ۱۶ آذر ماه در گروه سینمایی استقلال به جای فیلم سینمایی «انزوا» به کارگردانی مرتضی علی عباس میرزایی اکران می شود.

وی ادامه داد: همچنین فیلم سینمایی «خفه گی» به کارگردانی فریدون جیرانی در گروه زندگی تعویض می شود و به جای آن «شکلاتی» به کارگردانی سهیل موفق در سرگروه اکران می شود. همچنین انیمیشن سینمایی «فهرست مقدس» به کارگردانی محمد همدانی در نوبت صبح دانش آموزی در گروه آزاد اکران می شود.

فرجی در پایان گفت: قرارداد فیلم سینمایی «عصبانی نیستم» به کارگردانی رضا درمیشیان برای اکران در روز چهارشنبه ۲۹ آذر ماه در گروه سینمایی آزاد ثبت شد ولی قرارداد «آشغال های دوست داشتنی» برای تعیین نوبت اکران به شورای صنفی ارایه نشده بود.

کد مطلب 4162881

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