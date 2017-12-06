انتقال سفارت آمریکا به قدس اشتباهی بزرگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس اشتباهی بزرگ است.

بر این اساس، وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل به رکس تیلرسون همتای آمریکائی خود اعلام کرده است که این کار «اشتباهی بزرگ» است و تمام جهان با آن مخالف هستند.

این در حالیست که تا کنون آلمان، چین و اتحادیه اروپا نیز در این باره هشدارهای مشابهی را اعلام کرده اند.

لازم به ذکر است، در آستانه اقدام احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن بیت‌المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت خود از تل آویو به این شهر، شبکه تلویزیونی «اِی‌بی‌سی نیوز» از اعزام تفنگداران آمریکائی به برخی از سفارتخانه‌ ها در کشورهای حوزه خاورمیانه خبر داد.

به گزارش این شبکه، مقامات ارشد آمریکا اعلام کردند که چند تیم از تفنگداران دریائی آمریکا قرار است تقویت امنیت برخی از سفارتخانه‌ های این کشور در خاورمیانه را برعهده گیرند.

شایان ذکر است، «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید روز گذشته اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا تصمیم نهایی خود در مورد انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس را چهارشنبه (امروز) اعلام می کند.

سندرز در ادامه تأکید کرده بود که ترامپ در تصمیم خود پیرامون این موضوع بسیار قاطع است.

گفتنی است که ترامپ دیروز سه شنبه در تماس تلفنی با «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، «ملک عبدالله» پادشاه اردن، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر و «ملک سلمان» پادشاه عربستان از قصد خود برای انجام این انتقال سخن گفته بود.

در مقابل، بسیاری از رهبران هشدار دادند که اقدامات یکجانبه واشنگتن برای انتقال سفارتخانه خود به بیت المقدس بر کاهش ناآرامی ها در این منطقه لطمات جبران ناپذیری وارد خواهد کرد.