محمدی: بیش از ۳۵ هزار پرنده مهاجر در تالاب مره ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مریم محمدی بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نتایج تازهترین سرشماری پرندگان در تالاب مره، از ثبت حضور بیش از ۳۵ هزار قطعه پرنده مهاجر در این زیستبوم خبر داد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در تشریح آخرین وضعیت این تالاب اظهار کرد: بر اساس پایشهای انجامشده، تالاب مره در فصل جاری میزبان جمعیتی قابل توجه از پرندگان مهاجر بوده که این میزان حضور، جایگاه ملی و زیستمحیطی این پهنه آبی را بیش از پیش برجسته میکند.
وی گفت: تالاب مره با وسعتی در حدود ۱۱ هزار هکتار، یکی از زیستگاههای شاخص در مرکز کشور به شمار میرود که حیات آن تنها از طریق جریان رودخانه شور تأمین میشود و وابستگی کامل به این منبع آبی دارد.
محمدی با اشاره به وضعیت منابع تأمینکننده آب تالاب افزود: دبی رودخانه شور بین یک و نیم تا سه مترمکعب بر ثانیه در نوسان است و همین میزان، آخرین ظرفیت حیاتی برای تداوم حیات تالاب محسوب میشود که از این رو هرگونه تعرض یا کاهش در حقابه این تالاب میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد.
وی بیان کرد: در صورت خدشه به جریان ورودی آب، تالاب در معرض خشکی تدریجی قرار میگیرد و این شرایط میتواند زمینه تبدیل آن به یکی از کانونهای تولید گرد و غبار در منطقه را فراهم کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به تأثیر بارشهای اخیر در بالادست حوزه آبریز تالاب گفت: بارندگیهای صورتگرفته موجب آبگیری حدود ۷۰ درصد از مساحت تالاب شده و شرایط نسبتاً مطلوبتری نسبت به دورههای کمآبی گذشته ایجاد کرده است.
وی افزود: حفاظت مؤثر از تالاب مره نه تنها از منظر صیانت از تنوع زیستی و تداوم مسیرهای مهاجرت پرندگان اهمیت دارد، بلکه در کاهش ریزگردها و پایداری زیستمحیطی منطقه و نیز حمایت از معیشت جوامع محلی نقش تعیینکنندهای ایفا میکند.
محمدی از برنامهریزی برای تقویت زیرساختهای حفاظتی در این محدوده خبر داد و گفت: احداث پاسگاه محیطبانی در محدوده تالاب با هدف پایش مستمر، جلوگیری از شکار غیرمجاز و فراهمسازی بستر مناسب برای توسعه فعالیتهای پرندهنگری در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۴۰ شکارچی متخلف در این منطقه شناسایی شدهاند که برخورد قانونی با آنان صورت گرفته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به پیوند هیدرولوژیک تالاب مره با دریاچه نمک و حوض سلطان بیان کرد: این ارتباط طبیعی سبب میشود هرگونه تغییر در وضعیت آبی تالاب، آثار مستقیمی بر پهنههای پیرامونی و میزان گرد و غبار منطقه بر جای بگذارد، از این رو صیانت از حقابه تالاب ضرورتی اجتنابناپذیر است.
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