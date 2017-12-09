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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۹:۰۴

دفتر پولشویی سوئیس؛

بانک های سوئیسی گزارشی از تراکنش های مشکوک سعودی ها ارائه کردند

بانک های سوئیسی گزارشی از تراکنش های مشکوک سعودی ها ارائه کردند

دفترگزارش پولشویی سوئیس اعلام کرد: شماری از بانک‌های سوئیسی گزارش داده‌اند که حساب مشتریان سعودی آنها، دارای تراکنش‌های مشکوک بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دفتر گزارش پولشویی سوئیس اعلام کرد: بانک‌های سوئیسی شروع به انتشار گزارشاتی راجع به فعالیت‌های مشکوک بانکی در میان حساب‌های بانکی برخی از مشتریان سعودی خود کرده‌اند.

مدعی العموم فدرال سوئیس گفت: دفتر گزارش پولشویی سوئیس در حال بررسی اطلاعات تراکنش های مشکوک مرتبط با حساب های مشتریان سعودی است که توسط بعضی از معتبرترین بانک‌های جهان، به آن ارائه شده است.

دادستان کل سوئیس گفت: در این مرحله، فعلا دارایی های سعودی ها را مسدود نکرده ایم؛ ضمن اینکه تحقیقات قضایی هم علیه آنها آغاز نشده است. البته بررسی حساب ها، به عنوان یک رویه استاندارد در سوئیس تلقی می شود.

در عین حال، رگولاتورهای سوئیسی اعلام کردند: موسسات مالی این کشور باید گزارشی از تراکنش های مشکوک ارائه داده و گامی هایی را در جهت شفافیت هر چه بیشتر تراکنش‌ها بردارند؛چراکه از این رویکرد بعنوان فاصله گرفتن از هر نوع جرم مالی یاد می شود.

همچنین اداره دادگستری سوئیس اعلام کرد: عربستان سعودی درخواستی در مورد مشایعت قانونی در انجام تحقیقات بر روی حساب های مشکوک از سوئیس نکرده است.

بر پایه این گزارش، بن سلمان ولیعهد عربستان به تازگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را در این کشور به راه انداخته است که بیش از ۲۰۰ شاهزاده و مقامات ارشد سعودی را در ارتباط با فساد مالی، بازداشت کرده؛ ضمن اینکه حساب بانکی تقریبا یک‌هزار و ۷۰۰ سعودی هم در این باره مسدود شده است.

کد مطلب 4165121
علیرضا کمندی

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