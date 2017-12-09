رقابت قرآنی بانوان در یازدهمین مسابقات دارالقرآن امام علی(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بادپا، مسئول کمیته فنی وداوری یازدهمین دوره مسابقات قرآن سراسری دارالقرآن امام علی(ع) ضمن بیان این مطلب گفت: در این دوره از مسابقات حدود هفت هزار و ۲۰۰ نفر از بانوان در سراسر حضور یافتند که با توجه به حجم بالای مستابقین، مدیریت و برنامه‌ریزی ویژه را می‌طلبید.

وی با اشاره به اینکه تیم خاصی در بخش فنی و IT این مسابقات تشکیل دادیم، اظهار کرد: طی آن برنامه‌ریزی به عمل آمد که سعی شد هر روز یک استان در مسابقات حضور داشته‌باشند.

بادپا با اشاره برپایی همزمان این دوره از مسابقات در ۱۰ سالن مجزا، اضافه کرد: که این مسابقات با قضاوت حدود ۵۰ داور بین‌المللی و کشوری درحال انجام است.

مسئول کمیته فنی و داوری یازدهمین دوره مسابقات قرآن سراسری دارالقرآن امام علی (ع) با اشاره به نحوه ثبت‌نام اینترنتی متسابقین، بیان کرد: این متسابقین باید از طریق پایگاه اینترنتی این دارالقرآن کارت ورود به جلسه را دریافت می‌کردند و از این طریق از نحوه و زمان دقیق حضورشان در مجموعه مطلع می‌شدند؛ لذا ما طی برنامه‌ریزی دقیق مشخص کردیم که کدام شخص، طی چه روز، چه تاریخ و چه زمانی می‌توانند برای مسابقه‌شان حضور داشته باشند.

بادپا اظهار کرد: متسابقین پس از ورود به مجموعه به راحتی و به سهولت با نمادها و نشانه‌هایی که در مسیر قرار داده شده است به محل نوبت‌دهی می‌روند و سپس به محل برپایی رشته‌ای که شرکت کرده‌اند می‌روند و شماره را به مجری‌های داخل سالن می‌دهند و بر اساس آن برای اجرایشان به جایگاه راهنمایی می‌شوند.

مسئول کمیته فنی و داوری یازدهمین دوره مسابقات قرآن سراسری دارالقرآن امام علی (ع) افزود: همچنین داخل هر سالن مجری فنی است که اطلاعات نمره‌دهی داوران را وارد سیستم رایانه می‌کند و از همانجا اطلاعات در اتاق کنترل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و تا زمانی که متسابق به محل دریافت چاپ کارنامه می‌رود، کارنامه‌اش آماده دریافت است.

بادپا با اشاره به اینکه در این مسابقه علاوه بر اهدای جوایز به نفرات اول تا سوم هر رشته، جوایزی نیز به افرادی که حد نصاب را کسب کرده‌اند، اهدا می‌شود، گفت: باید گفت: در دهمین دوره این مسابقات که طی سال گذشته برپا شد بیش از ۷۰ درصد از متسابقین جوایز حدنصابی را دریافت کردند؛ لذا با این تدبیر تنها رتبه‌های منتخب اول تا سوم منتفع نیستند بلکه افرادی که در راستای حفظ قرآن که جزو منویات مقام معظم رهبری است گام برداشته‌اند، مورد تشویق می‌گیرد که شاهد رشد روز به روز متسابقین دوره قبل در دوره بعد هستیم. این حد نصاب در تمامی رشته‌های حفظ و اجزاء و قرائت تحقیق و ترتیل مد نظر قرار گرفته شده است.

وی بیان کرد: همچنین این مسابقات در گروه‌های سنی زیر ۱۶ سال، ۱۶ تا ۳۰ سال و بالای ۳۰ سال برگزار می‌شود و طی این ۱۰ روز شاهد رقابت استان‌ها در تمامی رشته‌ها هستیم به گونه‌ای که با استان تهران و استان‌ها نزدیک، چون قزوین این مسابقات را آغاز کردیم.

بادپا عنوان کرد: مسئول تیم داوران این دوره حوریه عقباییست که با نظارت فنی آقای شکری در بخش فنی است. حتی افرادی به عنوان پاسخگوی فنی در سالن‌های مختلف هست که در صورت اعتراض و بیان نقص‌های فنی، پاسخگو هست.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌هایی که در خصوص وعده‌های غذایی برای متسابقین و همراهانشان شده است، ادامه داد: حتی در زمینه اسکان نیز دارالقرآن اعلام کرده بود که عهده‌دار نیست، اما با این وجود برای افرادی که واقعا نمی‌توانند جایی بروند قطعا در خدمت‌شان هستیم.

مسئول کمیته فنی و داوری یازدهمین دوره مسابقات قرآن سراسری دارالقرآن امام علی (ع) تصریح کرد: نمره‌دهی و تمام آیین‌نامه و قوانین و ضوابط این دوره از مسابقات به مانند مسابقات سازمان اوقاف است.

یادآور می‌شود، یازدهمین دوره مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی (ع) از ۱۵ تا ۲۴ آذرماه در مرکز فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی واقع در تهران، بهارستان، چهارراه سرچشمه، یادمان شهدای هفتم تیر پذیرای عمومی علاقه‌مندان است.