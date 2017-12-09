به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری، طبق گزارش آماری معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حد فاصل سال‌های ۹۳ تا ۹۶ مجموعا ۱۱ فیلم به فروش بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان دست یافته‌اند.

نکته قابل توجه در جدول ۱۱ فیلم پرفروش تاریخ سینمای ایران که به فروشی بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان دست یافتند این است که سه فیلم صدرنشین این جدول همگی در سال ۹۶ اکران شده‌اند و مجموعا از ابتدای سال ۹۶ تاکنون چهار فیلم توانسته‌اند به فروشی بیش از ۱۰ میلیارد تومان در گیشه دست پیدا کنند. (مهر: آنچه در این بخش از گزارش سازمان سینمایی مدنظر قرار نگرفته شده این است که فروش ۱۰ میلیاردی یک فیلم در سال ۹۶ را نمی توان هم تراز فروشی به همین مقدار در سال های قبل از آن دانست.)

طبق گزارش تحلیلی معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان امور سینمایی «نهنگ عنبر ۲»، «گشت ۲»، «خوب، بد، جلف»، «فروشنده»، «محمد رسول الله(ص)»، «من سالوادور نیستم»، «سلام بمبئی»، «پنجاه کیلو آلبالو»، «ابد و یک روز»، «بارکد» و «اکسیدان» ۱۱ فیلم سینمایی هستند که موفق به فروشی بیش از ۱۰ میلیارد تومان در گیشه شده‌اند که ۷ فیلم کمدی، یک فیلم مضمون تاریخی و دینی و ۲ فیلم نیز از مضمونی اجتماعی برخوردار هستند.

فیلم «نهنگ عنبر ۲» به کارگردانی و تهیه کنندگی سامان مقدم با ۲۰ میلیارد و ۹۴۱ میلیون تومان لقب پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران را به خود اختصاص داده است و پس از آن فیلم «گشت ۲» ساخته سعید سهیلی با مجموع فروش ۱۹ میلیارد و ۷۸۱ میلیون تومان و «خوب بد جلف» ساخته پیمان قاسم خانی با مجموع فروش ۱۶ میلیارد و ۲۸۸ میلیون تومان در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین از مجموع ۱۱ فیلم عنوان فیلم پرفروش تاریخ سینمای ایران، ۶ فیلم را شرکت فیلمیران پخش کرده و هدایت فیلم و رسانه فیلمسازان مولود هر کدام ۲ عنوان و شرکت پخش نورتابان پخش یک عنوان فیلم را بر عهده داشته‌اند.

گزارش آماری ۱۱ فیلم پرفروش سینمای ایران به شرح زیر است: