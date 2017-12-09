به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است دوشنبه این هفته با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دیدار کند.

هدف از این دیدار، بحث و بررسی پیرامون تازه‌ترین تحولات خاورمیانه عنوان می‌شود.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، چهارشنبه گذشته، در اقدامی یکجانبه، قدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت و گفت زمینه انتقال سفارت آمریکا از تل آویو را فراهم می‌کند.

این درحالی است که موگرینی اعلام کرد: موضع اتحادیه اروپا در برابر قدس تغییر نمی‌کند و تصمیم ترامپ مردود است.

آلمان، انگلیس، فرانسه، سوئد و ایتالیا نیز در اقدامی بی سابقه با صدور بیانیه‌ای تصمیم رئیس جمهوری آمریکا را «غیر سازنده» توصیف کردند.