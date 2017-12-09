بزرگ ترین زمین چمن طبیعی جنوب تهران تا پایان سال بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد صفوی در مراسم افتتاح دفتر هیئت فوتبال حوزه شهرری در ورزشگاه شهید مدرس گفت: بازسازی زمین چمن طبیعی این ورزشگاه با مساحتی بالغ بر ۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع در دستور کار مدیریت شهری این منطقه است و تا مساعد شدن هوا نهایی می شود و شهروندان می توانند از این امکان ورزشی بهره مند شوند.

صفوی شهروندان منطقه ۲۰ را پیشرو در امر ورزش برشمرد و افزود: مدیریت شهری این منطقه همگام با شهروندان ورزش دوست، در امر توسعه و ایجاد زیرساخت های ورزشی نسبت دیگر مناطق شهر تهران، پیشگام بوده و با احداث ۱۵ زمین چمن مصنوعی، تعداد زمین چمن های محلات منطقه ۲۰ به ۷۶ مورد رسیده است.

وی ادامه داد: در راستای حفظ و نگهداشت زمین های چمن مصنوعی نیز، امسال ۱۲ زمین چمن در محلات تعویض شده است.

شهردار منطقه ۲۰ حمایت و پشتیبانی از ورزشکاران و ترغیب شهروندان به ورزش های همگانی را از رویکردهای مهم مدیریت شهری برشمرد و یادآور شد: توسعه زیرساخت های ورزشی، برپایی برنامه های ورزشی اجتماع محور، جشنواره های مردمی و همایش های پیاده روی و طبیعت گردی از جمله برنامه هایی است که به صورت مستمر از سوی اداره ورزش معاونت اجتماعی شهرداری منطقه ۲۰ برای شهروندان تدارک دیده می شود تا زمینه ترویج ورزش های همگانی فراهم شود.

مراسم افتتاح دفتر هیئت فوتبال حوزه شهرری با حضور شهردار و مدیران ارشد شهرداری منطقه ۲۰، رئیس تربیت بدنی شهرری، مسئول امورمساجد شهرری و تعدادی از پیشکسوتان و پهلوانان ورزشی در ورزشگاه شهید مدرس برگزار شد.