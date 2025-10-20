به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح دوشنبه در این دیدار با جمعی از پیشکسوتان و ورزشکاران در محله صلح‌آباد بوشهر با اشاره به مطالبات مردمی و ضرورت توجه به توسعه زیرساخت‌های ورزشی در سطح محلات، از آغاز عملیات بازسازی زمین فوتبال قدس محله صلح‌آباد در آینده نزدیک خبر داد و اظهار کرد: اجرای این پروژه با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان استان و بهره‌گیری از اعتبارات استانی و شهرستانی، در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار بوشهر با بیان اینکه تاریخ ورزش بوشهر سرشار از افتخارات و موفقیت‌های ارزشمند است، تصریح کرد: تحقق جایگاه واقعی بوشهر در عرصه ورزش کشور مستلزم تعامل و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط است.

وی در ادامه با اشاره به رویکرد «دولت وفاق ملی» در گسترش ورزش همگانی و قهرمانی در شهرها و روستاها افزود: توسعه ورزش محلات از مؤلفه‌های اساسی در این مسیر است و نقش بسزایی در ارتقای سلامت عمومی و پویایی اجتماعی ایفا می‌کند.

فرماندار بوشهر با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های ورزشی در محلات، خاطرنشان کرد: ایجاد بستر مناسب برای پرورش استعدادهای جوان، ترویج فرهنگ ورزش و تقویت نشاط اجتماعی، از دستاوردهای مستقیم توسعه ورزش در محلات است که در نهایت منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.

وی در ادامه افزود: بازسازی زمین فوتبال قدس محله صلح‌آباد یکی از مطالبات بحق مردم و جامعه ورزشی این منطقه است و تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله اجرا برسد.

در پایان این دیدار، جمعی از پیشکسوتان فوتبال بوشهر نیز به نمایندگی از جامعه ورزش، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در خصوص توسعه و ارتقای زیرساخت‌های ورزشی محلات بیان کردند.