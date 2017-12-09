به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، سایت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو رده‌بندی جهانی تکواندوکاران در ماه دسامبر را اعلام کرد که امتیازات این رنکینگ تا پایان مسابقات ماه "نوامبر" ۲۰۱۷ لحاظ شده است.



در این رنکینگ امتیازات سال ۲۰۱۳ به طور کل از جدول رده‌بندی حذف و از امتیازات ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۷۵ و ۵۰ درصد کسر شده است. همچنین با اعلام رنکینگ ماه جدید، ۲۵ درصد از امتیاز ماه مشابه سال قبل در سال ۲۰۱۶ کسر خواهد شد.



در رنکینگ اعلامی امتیازات مسابقات فینال گرندپری و جام جهانی ۲۰۱۷ محاسبه نشده است. در آخرین رده‌بندی که از سوی فدراسیون جهانی اعلام شد، در وزن اول المپیکی فرزان عاشورزاده با ۳۲۳/۰۹ امتیاز در رده سوم قرار دارد و آرمین هادی‌پور نیز با ۲۶۷/۵۰ امتیاز جایگاه ششمی خود را حفظ کرد.



ابوالفضل یعقوبی تکواندوکار وزن ۶۸- کیلوگرم کشورمان نیز با کسب مدال نقره مسابقات کسب سهمیه گرنداِسلم ۶ امتیاز دیگر به رنکینگ خود افزود و با ۲۰۳/۶۳ امتیاز در رده هشتم قرار دارد. سجاد مردانی نماینده وزن چهارم المپیکی کشورمان نیز با ۳۳۶/۹۵ امتیاز همچنان رده چهارم را در اختیار دارد.



در گروه زنان ناهید کیانی در وزن ۴۹- کیلوگرم با کسب مدال برنز مسابقات کسب سهمیه گرنداِسلم و ۳ پله صعود در رده ۴۴ قرار دارد، کیمیا علیزاده که پس از مسابقات قهرمانی جهان به دلیل آسیب دیدگی در هیچ رویدادی حضور نداشته است در رده ۴۱ وزن ۶۷- کیلوگرم المپیکی قرار دارد.



در سنگین وزن زنان نیز اکرم خدابنده رده ۳۰ را به نام خود ثبت کرده و زهرا پوراسماعیل رده ۳۴ جدول را به خود اختصاص داده است.



رنکینگ المپیکی



وزن ۵۸- کیلوگرم:

۱- "تای هون کیم" از کره‌جنوبی ۵۶۵/۳۸ امتیاز

۲- "کارلوس ناوارو" از مکزیک با ۳۵۹/۵۲ امتیاز

۳- "فرزان عاشورزاده" از ایران ۳۲۳/۰۹ امتیاز

...

۶- "آرمین هادی‌پور" از ایران با ۲۶۷/۵۰ امتیاز

...

۲۹- "محمدکاظمی" از ایران ۹۲/۸۱ امتیاز



وزن ۶۸- کیلوگرم:

۱- "دای هون لی" از کره جنوبی ۵۶۳/۲۲ امتیاز

۲- "جوآد آچاب" از بلژیک ۴۲۵/۴۴ امتیاز

۳- " احمد ابوغوش" از اردن ۳۳۷/۱۰

...

۸- "ابوالفضل یعقوبی" از ایران با ۲۰۳/۶۲

...

۲۵- "میرهاشم حسینی" از ایران با ۱۲۰/۴۶ امتیاز

...

۳۰- "بهنام اسبقی" از ایران با ۱۰۵/۴۷ امتیاز



وزن ۸۰- کیلوگرم:

۱- "میلاد بیگی" از آذربایجان با ۴۶۹/۸۶ امتیاز

۲- "چیک سی سه" از ساحل عاج با ۴۳۹/۶۴ امتیاز

۳- "آرون کوک" از مولداوی با ۳۰۳/۵۲ امتیاز



وزن ۸۰+ کیلوگرم:

۱- "رادیک ایسایف" از آذربایجان با ۴۳۵/۶۶ امتیاز

۲- "عبدل ایسوفو" از نیجر با ۳۹۷/۹۱ امتیاز

۳- "ولادیسلاو لارین" از روسیه با ۳۶۷/۳۹ امتیاز

۴- "سجاد مردانی" از ایران با ۳۳۶/۹۵ امتیاز

...

۱۱- "مهدی خدابخشی" از ایران با ۲۲۳/۴۶ امتیاز

...

۳۶- "سعید رجبی" از ایران ۱۰۱/۴۶ امتیاز

...

۴۳- "احمد محمدی" از ایران با ۸۸/۷۴ امتیاز



گفتنی است، مهدی خدابخشی از سال ۲۰۱۸ میلادی در وزن ۸۰- کیلوگرم حضور خواهد داشت که اوزان جدید در ماه ژانویه جمع آوری شده و از ماه فوریه اعمال خواهد شد.